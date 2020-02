Expertos aconsejan que mujeres salgan con múltiples hombres al mismo tiempo

Si creías que la monogamia era el secreto para encontrar una relación estable y duradera, los expertos dicen que estás muy equivocada.

“Si eres una mujer soltera que está haciendo una búsqueda seria para encontrar al hombre correcto, la mejor manera de hacerlo es asegurarte de estar saliendo con varios hombres al mismo tiempo”, dice Sami Wuner, la autora del libro Your Femenine Roadmap to His Commitment.

De acuerdo con ella, ninguna mujer debería tener relaciones exclusivas hasta que el hombre le haya propuesto matrimonio.

Además asegura que su método es INFALIBLE.

“Confíen en mí, el método funciona”, asegura la experta.

¿La razón?

“Salir con un hombre solamente limita las opciones desde el principio, lo que nos puede hacer comprometernos a un hombre que no podría ser la mejor opción a largo plazo”, finalizó.

Es por esto que recomienda un sistema de “rotar salidas” en las que puedes y debes salir con varios hombres al mismo tiempo.

La lógica detrás de su sistema se encuentra en que no te sentirás enganchada a ninguno de los candidatos rápidamente, por lo que puedes ser más objetiva y tu elección final será mucho más sabia.

Sin embargo, aclara que esto no significa que debas tener sexo con todos, esto es una decisión libre y personal.

¿Qué opinas?