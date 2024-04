¿Crees fielmente en los astros y en los horóscopos? Entonces tendrás que pensarlo dos veces antes de tener una relación sentimental con los siguientes signos zodiacales, pues tienden a ser los más infieles del zodiaco.

Los signos de fuego—Aries, Leo y Sagitario— y los de aire —Géminis, Libra y Acuario tienen más posibilidades de ser infieles debido a su personalidad y a cómo vive los diferentes ámbitos de su vida, incluido el social, el romántico y el laboral. Sin embargo, existen cuatro signos zodiacales en específico a los que no se les da la lealtad en las relaciones románticas y en ocasiones tienden a ser infieles. ¿De cuáles te estamos hablando?

Estos son los 4 signos zodiacales más infieles

Géminis

A los geminianos les gusta sentirse queridos, por lo que pocas veces se resisten a coquetear. Para ellos es de vital importancia poder mantener una conversación interesante con alguien más, y una vez que sucede, tienden a sentir una profunda conexión que en ocasiones podría derivar en una infidelidad. Es un signo que se siente atraídopor explorar y experimentar, por lo que buscan variedad tanto en sus relaciones románicas como en el dormitorio.



Libra

Piadosas o no, las personas regidas por este signo zodiacal suelen recurrir a a las mentiras para salirse con la suya. Si bien no les gusta lastimar a quienes más quieren, Libra se encuentra entre los signos más coquetos del zodiaco, además de que no disfruta de la soledad, por lo que si su pareja no los satisface, es posible que busquen cobijo en los brazos de alguien más.

Estos son los 4 signos zodiacales más infieles Guetty images

Aries

Es el primer signo del zodiaco, por lo que suelen ser altamente impulsivos. Los arianos actúan sin pensar en las consecuencias que puedan tener sus actos, y debido a que son muy apasionados y activos, tienden a aburrise fácilmente de las personas. Esta sería su justificación para ser infieles y buscar en alguien más lo que su pareja no le da.



Leo

Otro signo de fuego que busca constantemente ser el cento de atención. A un leonino le gusta gustarle a los demás, por lo que coquetea y ama con intensidad, pero tiene una debilidad por voltear a ver a otras personas. Sin embargo, si no se sienten queridos, inevitablemente buscarán ese cariño y amor en otro lado. Este signo zodiacal también disfruta de la adrenalina y la emoción que involucran los encuentros prohibidos e inesperados.