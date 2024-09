Esto es lo que ocurre en la mente de un hombre cuando lo rechazas sexualmente

Desafortunadamente, los hombres que son rechazados sexualmente suelen manifestar emociones como el enojo y la frustración ya que no saben canalizar sus emociones…

A nadie le gusta enfrentarse con una negativa de la persona que desea sexualmente, sin embargo, es una situación que se enfrenta por lo menos una vez en la vida, ya sea porque la otra persona no siente la misma atracción o porque no es un momento adecuado para la pasión, por el motivo que sea, es importante que tanto hombres como mujeres aprendan a gestionar sus emociones de una manera positiva, pues si bien, es normal sentir enojo, no es sano manifestarlo con agresividad o violencia.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Estatal de Kansas, los hombres suelen reaccionar negativamente al rechazo y se vuelven agresivos, esto lo hacen para defender su honor masculino, así lo definió el experto en relaciones humanas, Robert Burris.

Es cuestión de honor masculino Getty images

El estudio se llevó a cabo con la participación de 60 hombres y 60 mujeres universitarias que participaron en una encuesta sobre las creencias del honor masculino en diferentes situaciones. Los participantes reaccionar a afirmaciones como «si un hombre es insultado, su hombría es insultada» y se encontró que quienes tienen estas ideas pueden convertirse en agresores.

También se encontró que la creencia del ‘honor masculino’ suele aparecer coincidentemente junto a reacciones violentas posteriores al rechazo.

«Se espera que un “hombre de honor” haga algo cuando es románticamente rechazado – simplemente “alejarse” y aceptar el rechazo no es una opción»

Una de las sugerencias del experto es que en tu próxima cita preguntes a tu date qué opina sobre el honor masculino para que tomes en cuenta su reacción antes de involucrarte de algún modo.