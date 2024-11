Esto es lo que piensan los hombres casados de sus amantes

¿Cuál es la perspectiva que tienen los hombres casados de sus amantes? Te lo revelamos...

La infidelidad se hace presente en una relación sentimental por distintos motivos, pero de acuerdo a la psicología, en el caso del género femenino, las mujeres aceptan ser la amante de un hombre casado por la fuerte atracción que sienten, por la emoción del momento —tomando en cuenta que es una relación que no va a trascender—, por carencias emocionales y por baja autoestima. De acuerdo a la coach de vida y filántropa, Merce Villegas, atraes hombres casados a tu vida cuando en tu interior hay un pensamiento de no merecimiento, es decir, que tienes la fiel creencia de que no ameritas tener un amor sano basado en el respeto.

“Porque además no quieres un compromiso y se te acercan las personas que están dispuestas a no dártelo porque tienes miedo a ser amada y tienes miedo a amar por una herida subconciente del pasado”, dice la experta.

Pero ¿qué piensan los hombres casados de sus amantes?

Esto es lo que piensan los hombres casados de su amante

Aunque es posible que un hombre casado se enamore de su amante, se dice que solo en un 30% de los casos los involucrados en la infidelidad dejan a su pareja por “la tercera en discordia”. Un hombre que ya llegó al altar usualmente ve a su amante como una forma de renovar la aventura y el deseo sexual que se ha perdido en casa.

De acuerdo a la Inteligencia Artificial, las percepciones de los hombres casados varían dependiendo de las circunstancias, la personalidad y la naturaleza de la relación, pero algunos de los pensamientos más comunes que suelen experimentar son los siguientes:

Es su escape de la rutina

Para muchos hombres, una relación extramatrimonial supone diversión, espontaneidad y emoción. Es una forma de romper con la monotonía, por lo que ven a su amante como la persona que les proporciona libertad y renovación.

Motivos por los que una mujer acepta ser la amante de un hombre casado, según la psicología Pexels

Fuente de novedad

Algunos hombres ven a la amante como un escape emocional debido a la atracción y a la pasión que despiertan en ellos. Si bien en ocasiones suelen ser sentimientos momentáneos, la experiencia de emoción y novedad tiene mucho peso al inicio de la relación.

Apoyo emocional

Es posible que en ocasiones los hombres desarrollen un vínculo sentimental con su amante y la vean como su confidente o la persona que los entiende de forma incondicional, pues no se sienten juzgados y tienen la sensación de que pueden hablar de temas que usualmente no pueden abordar con su pareja.