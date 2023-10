¿Te beneficia tomar una copa de vino antes de tener sexo? Aquí te lo revelamos

El 7 de octubre fue decretado como el Día del Vino Mexicano con el objetivo de reconocer a toda la cadena productiva del país que ha demostrado su gran pasión por la enología. Para celebrarlo, hoy te decimos cómo se relaciona el vino tinto con el sexo y qué es lo que pasa si una mujer toma una o dos copas antes de tener relaciones.

Esto es lo que pasa si tomas vino antes de tener relaciones sexuales

Si bien el consumo de alcohol no suele mejorar la respuesta sexual ni estimular el deseo, se cree que beber una cantidad moderada de vino tinto antes de tener relaciones podría beneficiarte de diferentes formas. Para conocer la relación que existe entre el deseo sexual y la ingesta de vino, un grupo de investigadores de la Universidad de Torina y Florencia hizo un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine a través del cual determinaron que las mujeres que tomaban entre una y dos copos de vino al día tienen un mayor índice de deseo sexual que aquellas que no beben nada o que beben menos de una copa al día.

¿Por qué el vino aumenta el deseo sexual? Se ha llegado a la conclusión de que esta bebida alcohólica tiene efecto vasodilatador, lo que genera que la sangre circule mejor y que llegue a ciertas zonas del cuerpo, como los genitales. También se debe a la cantidad de antioxidantes que contiene el vino, como los polifenoles, dando como resultado mayor excitación y un orgasmo más potente.

Por otro lado, el vino también aumenta la producción de estrógenos, lo que influye directamente en el incremento de la libido. Además, al igual que el chocolate, el vino está considerado como un potente afrodisíaco.

Recuerda que el consumo excesivo de alcohol (incluído el vino) puede generar el efecto contrario.