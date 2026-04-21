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Amor y Sexo

Esto es lo que le pasa a los hombres cuando no eyaculan durante 7 días

Descubrimos qué sucede realmente en su sistema reproductivo y su cerebro tras “días de sequía”.

Abril 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
Dale un turn al placer oral

Esto es lo que le pasa a los hombres cuando no eyaculan durante 7 días o más.

Getty Images

Seguramente has notado que cuando él pasa una semana “en ayuno”, su humor cambia, su energía está por las nubes o, de plano, parece que va a explotar. No es solo un berrinche masculino; hay una cascada química real ocurriendo en sus testículos y en su hipotálamo. Entre mitos de “superpoderes” por retención y realidades médicas, hoy vamos a diseccionar qué pasa exactamente en su cuerpo cuando “el grifo se cierra” por siete días o más. Spoiler: la testosterona tiene mucho que decir al respecto.

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La ciencia es fascinante en este punto. Un estudio de la Universidad de Zhejiang demostró que los niveles de testosterona en los hombres alcanzan un pico drástico exactamente al séptimo día de abstinencia. Después de este pico, los niveles regresan a la normalidad, pero durante ese periodo, el hombre experimenta un aumento en la agresividad competitiva y la libido. Fisiológicamente, el semen que no es expulsado es reabsorbido por el cuerpo, y el sistema nervioso simpático se mantiene en un estado de “alerta erótica”, lo que explica por qué suelen estar más distraídos o reactivos a cualquier estímulo visual.

Sin embargo, el urólogo Dr. Tobias Kohler de la Clínica Mayo aclara que la falta de eyaculación prolongada, por semanas o meses, no es necesariamente “dañina”, pero sí puede aumentar la incidencia de sueños húmedos como mecanismo de purga natural. Por otro lado, la eyaculación frecuente (al menos 21 veces al mes) se ha vinculado en estudios del European Urology con una reducción del riesgo de cáncer de próstata. En resumen: una semana de abstinencia los vuelve más intensos y volcánicos debido al pico hormonal, pero el bienestar prostático a largo plazo ama la actividad constante.

Que sentir placer no te duela

El hombre experimenta un aumento en la agresividad competitiva y la libido.

Getty Images

Tip extra

Si quieres un encuentro explosivo, déjalo “descansar” 3 o 4 días. El volumen de eyaculación y la sensibilidad nerviosa estarán en su punto máximo sin llegar a la irritabilidad del séptimo día.

placer masculino eyaculación dudas sexuales
Scarlet Valencia
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