Esta es la forma correcta de tenersexo bajo el agua

Hay muchas contras cuando se trata de tener sexo bajo el agua, pero aquí te damos la guía definitiva para hacerlo de forma correcta

La fantasía del sexo salvaje en el océano, la alberca o la tina de hidromasaje es recurrente por una razón... aunque sus realidades, a menudo incómodas, le han dejado la reputación de ser una de esas cosas sexuales que es mejor tener en consideración (véase también: sexo en carretera).

Para ser justa, hay muchos argumentos en su contra: el agua elimina la lubricación natural del cuerpo, y una lubricación insuficiente puede provocar dolor e incluso microdesgarros vaginales o anales. Peor aún: cualquier bacteria escondida bajo la superficie del agua significa una infección a punto de producirse, explica Lucy Rowett, sex coach.

Pero no temas. Si tienes muchas ganitas de una sesión de sexo acuático, hay formas para convertir este escenario –bueno, en teoría–, en una experiencia sexual muy caliente –en la realidad–. El truco está en disfrutar de los preliminares en lugar de intentar la penetración bajo el agua. Antes de zambullirte en las profundidades sigue esta guía de los expertos.

Todo es cuestión de sexo al aire libre

Bésense. Muévanse el uno contra el otro. Tóquense todas las partes del cuerpo. Y si hay un pene de por medio, ¡hazlo por debajo del nivel del mar! Hay muchas formas de excitarse mutuamente debajo de la superficie.

A 3m bajo el agua

Considera la posibilidad de hacerlo *cerca* del agua: junto a la alberca, para solucionar cualquier dificultad técnica, sugiere la doctora Tara Suwinyattichaiporn, presentadora del podcast Luvbites by Dr. Tara.

Por qué no debes tener relaciones sexuales en la playa Getty Images

Gana el lubricante adecuado

Contrario a la creencia popular, el lube a base de agua no es el ideal para la acción acuática: se desvanecerá enseguida. Opta por un lubricante de silicona de larga duración, revela la sexóloga clínica Kristine D’Angelo.

Ducha para dos

¿Es técnicamente un cuerpo de agua? Quizá no. ¿Es el sitio más seguro para practicar sexo húmedo? Sí, según D’Angelo, siempre que el lugar esté limpio, claro. Consejo profesional: tendrás que mantener los pies bien plantados. Un tapete antideslizante será de gran utilidad para evitar el tipo de percances que pueden convertir una regadera de vapor en una visita a urgencias.

Saca tus juguetes

Muchos de tus sex toys favoritos tal vez son aptos para el agua, pero compruébalo dos veces antes de sumergirlos, sugiere Rowett. Los juguetes “resistentes al agua” pueden mojarse, por ejemplo, en la regadera, pero no sumergirse del todo. Para eso necesitas una opción “impermeable”, cuya batería o puerto de carga estén totalmente sellados. En cuanto al océano, Rowett recomienda utilizar juguetes no electrónicos de cristal o acero, aunque no querrás arriesgarte a perder tus preciosas vibraciones en una corriente agitada

Juguetes sexuales que puedes usar con otra mujer Foto: Getty Images

Es preferible la privacidad

Sé consciente de lo que te rodea y recuerda que los demás no han dado su consentimiento para ver tu PDA en una alberca pública, por no hablar de los posibles riesgos legales si te cachan cuando las cosas suben de tono. Es mejor que mantengas tus aventuras acuáticas en la intimidad de tu casa, habitación de hotel o playa privada (ya sabes, si es que la tienes).

Posiciones para tener sexo debajo del agua

Besos en el fondo del mar

Un miembro de la pareja rodea la cintura del otro con las piernas; es la posición perfecta para apretar y estimular el clítoris contra el torso de esa persona.

Al borde del jacuzzi

La pareja con pene se sienta en los escalones de la bañera o en su borde y el otro miembro se monta en este para que lo penetre.

Ducha con una sola pierna

Quien penetra se queda parado, apoyando un pie en el borde de la bañera o en otra superficie estable, mientras la otra persona se empina sobre el borde de la bañera apoyando las manos en la pared para mantener el equilibrio.