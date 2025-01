¿Es normal no haber tenido relaciones sexuales a los 20+?

Es normal sentir presión cuando parece que todo el mundo habla de su vida sexual, pero aquí va una verdad que quizá necesites escuchar: no haber tenido relaciones sexuales a los 20 (o incluso después) es completamente válido. Cada quien tiene su propio ritmo, y no hay nada de malo en esperar el momento que sientas adecuado.

Las razones pueden variar. Tal vez estás enfocada en tus metas personales, simplemente no sientes interés, o prefieres esperar a la persona adecuada. Incluso, la ansiedad o inseguridad sobre el tema es más común de lo que crees. Lo importante es recordar que no hay un cronómetro para la intimidad.

Es fácil pensar “soy la única” o “algo está mal conmigo,” pero esos son solo mitos. Según estudios, muchas personas de entre 20 y 24 años tampoco han tenido relaciones sexuales. La idea de que todos lo han hecho a cierta edad es una presión social que no refleja la realidad.

En un mundo donde las redes sociales y la cultura pueden hacerte sentir que eres “anticuada” o que vas “tarde”, es fundamental recordar que tu sexualidad es solo tuya. No tienes que rendirle cuentas a nadie. Hablar con amigas o buscar apoyo en un terapeuta puede ayudarte a sentirte más cómoda con tus tiempos y decisiones.

A grandes rasgos, si aún no lo has hecho, tranquila. No estás sola ni “vas tarde.” Tu vida y tus tiempos son únicos, y está bien que tomes tus decisiones a tu propio ritmo. Cuando se trata de iniciar tu vida sexual de manera activa, jamás debes sentirte presionada o forzada a hacerlo.