¿Es normal fantasear con otras personas estando en una relación? Esto dice la psicología

Estás en una relación feliz, amas a tu pareja, no tienes intenciones de dejarla y, de la nada, mientras estás a punto de dormir o en un momento de intimidad, aparece en tu mente el rostro de un compañero de trabajo, un actor famoso o un ex. Acto seguido: te invade una culpa paralizante, sientes que estás traicionando a tu pareja y te preguntas si tu relación está destinada al fracaso.

Primero que nada: respira. Este es uno de los mayores tabúes en el mundo de las parejas, pero la psicología tiene una respuesta muy clara, liberadora y respaldada por la ciencia. Sí, es completamente normal (y extremadamente común) fantasear con otras personas estando en una relación. A continuación, te explicamos qué pasa en tu cerebro y por qué tener fantasías no te convierte en una mala pareja.

La diferencia entre desear y fantasear: La mente es libre

La psicología evolutiva y la sexología clínica coinciden en que el cerebro humano no se vuelve monógamo solo porque firmaste un papel o decidiste ser fiel. La fidelidad es una elección consciente de tus acciones y conductas, no un interruptor que apaga tu imaginación o tu capacidad de registrar que otras personas son atractivas.

El cerebro como una máquina de simulación

Las fantasías son, en esencia, un espacio seguro de juego mental. El cerebro simula escenarios para experimentar dopamina, novedad o adrenalina. Fantasear con alguien más no significa necesariamente que quieras estar con esa persona en la vida real. De hecho, muchos estudios demuestran que si esa fantasía se volviera realidad, la mayoría de la gente la rechazará porque lo que disfrutan es el misterio de lo prohibido en su mente, no la acción real.

¿Cuándo es saludable y cuándo es una bandera roja?

Para quitarte la culpa, es importante evaluar desde dónde nace esa fantasía. La psicología nos da dos vertientes para entenderlo:

Por qué puede ser saludable:

Falta de novedad: Las relaciones largas caen en la rutina de forma natural. Una fantasía mental es una forma inocua de encender la chispa y el deseo, que muchas veces termina beneficiando a la propia pareja en la intimidad.

Las relaciones largas caen en la rutina de forma natural. Una fantasía mental es una forma inocua de encender la chispa y el deseo, que muchas veces termina beneficiando a la propia pareja en la intimidad. Es solo entretenimiento: Funciona exactamente igual que ver una película romántica o leer un libro erótico; estás consumiendo una ficción creada por tu propia mente.



Cuándo se convierte en una bandera roja:

Se usa como mecanismo de escape constante: Si fantaseas con otra persona porque la realidad con tu pareja es insoportable, hay violencia, falta de comunicación o desprecio, la fantasía está actuando como un anestésico para no enfrentar que la relación ya terminó.

Si fantaseas con otra persona porque la realidad con tu pareja es insoportable, hay violencia, falta de comunicación o desprecio, la fantasía está actuando como un anestésico para no enfrentar que la relación ya terminó. Hay un componente de obsesión o planeación real: Si la fantasía mental ya se cruzó con buscar a esa persona en la vida real, mandarle mensajes ocultos o planear un encuentro, ya pasamos de la imaginación a la micro-infidelidad.



En conclusión, tener pensamientos o fantasías privadas es parte de la naturaleza humana y no borra el amor ni el compromiso que tienes con tu pareja. La fidelidad se demuestra en el respeto del día a día, en los acuerdos compartidos y en elegir a esa persona en el mundo real, todas las mañanas. Quítate la culpa y deja de juzgar a tu mente por ser creativa.