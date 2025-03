¿Es malo que mi libido esté baja aunque sea joven?

Si últimamente sientes que tu deseo sexual ha bajado o es nulo y te preguntas si es normal que esto pase a pesar de que eres joven, la respuesta corta es sí. La libido no es algo constante y puede variar por muchas razones, sin que sea sinónimo de que algo esté mal. No importa realmente si tienes 21, 25 o 30 años, hay momentos en los que el deseo simplemente no está ahí, pero entender por qué pasa esto puede ayudarte a manejarlo sin preocupaciones.

Uno de los principales culpables en afectar la libido es el estrés. Si tu mente está ocupada resolviendo mil y un problemas del trabajo, escuela o relaciones, el sexo pasa a segundo plano. Algo similar pasa con el cansancio, cuando el cuerpo necesita descansar, el deseo sexual suele disminuir, porque el organismo prioriza la recuperación.

Las hormonas también juegan un papel clave. El ciclo menstrual, el uso de anticonceptivos, el síndrome de ovario poliquístico (SOP) o incluso desbalance en la tiroides pueden hacer que la libido suba o baje sin previo aviso. Además, si estás tomando ciertos medicamentos, como antidepresivos o anticonceptivos hormonales, también podrían estar influyendo en tu deseo sin que lo notes.

Pero si no hay nada realmente malo, ¿cuándo sería prudente preocuparse? Si la falta de deseo se mantiene por mucho tiempo y afecta tu bienestar o tu relación, es muy importante hablar con un especialista. Un doctor o terapeuta puede ayudarte a identificar si hay una causa que no logramos identificar a simple vista y qué opciones tienes para mejorar tu libido.