¿El poliamor y una relación abierta son lo mismo?

El amor puede ser muy complejo, sea como sea que decidas vivirlo o apreciarlo. Muchas veces, en esta búsqueda de reavivar un poco la chispa del amor o de querer conocer más de sus versiones, empezamos a preguntarnos si una relación abierta o el poliamor es para nosotras.
En este cuestionamiento es normal preguntarnos si son lo mismo, pero para darte una respuesta concisa, no, no son lo mismo. Pero para profundizar un poco más en el tema, vamos a definir cómo funciona cada tipo de relación.
¿Qué es una relación abierta?
Empecemos por aclarar que en una relación abierta la prioridad afectiva está en una pareja principal, pero hay apertura a tener intimidad con otras personas. Mientras no se intente desarrollar un vínculo romántico con la otra persona, seguimos dentro del concepto de relación abierta.
¿Qué es el poliamor?
En el poliamor, el enfoque es tener más de una relación romántica a la vez, con acuerdos explícitos de por medio. No es solo “tener intimidad con otras personas”; esta manera de vivir el amor implica vínculos afectivos y expectativas de relación con más de una persona.
¿Entonces cuál es para mí?
Ahora bien, si la duda del millón para ti es qué tipo de amor es para mí, primero tienes que preguntarte: ¿Qué estás buscando priorizar? ¿Exclusividad emocional o apertura para enamorarte de más personas?
Cuando tengas más claridad en esas dos preguntas, puedes abordar el tema con tu pareja para que ambos hablen de lo que sí funcionará para los dos y lo que no. Puede que para reavivar la chispa solo necesitaran una plática profunda o puede que estas dos maneras de amar sean justo lo que estaban buscando. Al final del día, lo más importante no es la etiqueta, sino aclarar expectativas y necesidades para que el modelo relacional realmente te funcione a ti.