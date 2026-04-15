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Amor y Sexo

El polémico trend de usar fluidos propios como perfume para atraer hombres

¿Te atreverías? Desglosamos la tendencia más divisiva de las redes sociales y lo que dicen los expertos sobre la química de la atracción.

Abril 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
20 perfumes que te harán sentir renovada gracias a su aroma

El polémico trend de usar fluidos propios como perfume para atraer hombres.

Getty Images

TikTok ha llegado a un nivel que ni yo me esperaba. El “vabbing”, una mezcla de palabras entre vagina y dabbing, es la nueva “moda” en el mundo de las citas: usar tus propios fluidos como perfume detrás de las orejas y en las muñecas para volverse “irresistible”. Suena a película de terror para algunas y a empoderamiento animal para otras. Pero antes de que te conviertas en tu propio experimento, vamos a ver qué dice la ciencia sobre estas feromonas y si realmente vas a conseguir una cita o solo una mirada extrañada en el transporte.

  • ¿Qué es el “vabbing”?: La idea es capturar las feromonas naturales producidas para enviar una señal biológica de fertilidad y disponibilidad sexual a los hombres.
  • La teoría biológica: Los defensores dicen que, al igual que en el reino animal, los humanos respondemos inconscientemente a los olores químicos. Según la antropóloga Helen Fisher, el olfato es el sentido más directo al sistema límbico, el centro de las emociones.
  • Lo que dicen los expertos: Los microbiólogos advierten sobre el riesgo de higiene. Si no tienes una salud vaginal impecable, podrías estar transportando bacterias a zonas donde no deberían estar.
  • ¿Realmente funciona?: No hay estudios científicos concluyentes que demuestren que el “vabbing” funcione en humanos de la misma forma que en otros mamíferos. La atracción humana es multifactorial: mirada, lenguaje corporal y personalidad cuentan mucho más.
  • Efecto placebo: Muchas usuarias reportan éxito, pero los psicólogos sugieren que es porque la mujer se siente “más sexy” y segura de sí misma al hacerlo, y esa seguridad es lo que realmente atrae.
Cómo elegir perfumes en época de calor

Si no tienes una salud vaginal impecable, podrías estar transportando bacterias a zonas donde no deberían estar.

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Dato Cosmo

Las copulinas, o sea, las sustancias químicas en el fluido, aumentan significativamente durante la ovulación. Es cuando tu cuerpo está diseñado para ser más “atractivo” biológicamente hablando. ¡Eres magnética por naturaleza! No necesitas trucos extremos para brillar si ya eres la dueña de tu propia energía.

mito o realidad trends en tiktok
Scarlet Valencia
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