El invierno es la estación más sexy del año, y la ciencia tiene pruebas

Cuando la temperatura baja, las ganas de quedarse en casa aumentan, y con ellas, el deseo de conectar física y emocionalmente con tu pareja. Más allá de la intuición, la ciencia ha demostrado que el sexo en invierno tiene múltiples beneficios, desde mejorar el estado de ánimo hasta fortalecer el sistema inmunológico. Y no, no se trata solo de placer, es también una cuestión de bienestar integral.

Aumenta los niveles de serotonina y oxitocina

Durante el invierno, los días más cortos y la falta de luz solar pueden afectar la producción de serotonina, la hormona asociada al bienestar. El contacto físico y las relaciones sexuales estimulan su liberación, lo que ayuda a combatir la tristeza estacional y mejorar el ánimo. Además, el cuerpo libera oxitocina, conocida como la hormona del amor, que favorece el apego, reduce el estrés y fortalece los vínculos afectivos.

Refuerza el sistema inmunológico

Investigaciones de la Wilkes University en Pensilvania revelaron que las personas que tienen relaciones sexuales entre una y dos veces por semana presentan niveles más altos de inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo que protege de virus y bacterias. En plena temporada de resfriados, mantener una vida sexual activa puede ser una forma natural de fortalecer las defensas.

Mejora la circulación y la calidad del sueño

El sexo es una actividad física en sí misma. Aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la circulación y estimula la producción de endorfinas. Todo esto se traduce en una sensación de bienestar que facilita un sueño más profundo y reparador, especialmente importante durante los meses fríos, cuando el cuerpo necesita más descanso para mantener el equilibrio energético.

Favorece la conexión emocional y la autoestima

El invierno también suele traer consigo una sensación de aislamiento. Las relaciones íntimas ayudan a reconectar con el cuerpo y la pareja, generando cercanía y seguridad emocional. Según un estudio publicado en el Journal of Health and Social Behavior, quienes mantienen una vida sexual activa reportan niveles más altos de autoestima y satisfacción personal.

Ayuda a mantener la temperatura corporal (y emocional)

El cuerpo libera calor durante el contacto físico, lo que convierte al sexo en una forma natural de mantener el calor —y el buen humor— en los días más fríos. Además, el contexto invernal favorece los momentos íntimos: mantas, velas, bebidas calientes y la excusa perfecta para quedarse en casa con quien te gusta.

En resumen, el invierno no solo es la estación del chocolate caliente y las series interminables; también puede ser la del placer saludable y consciente. La ciencia lo confirma: tener sexo en invierno no es solo una forma de pasar el frío, sino de cuidar la mente, el cuerpo y la conexión emocional.