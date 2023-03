Define tus “No negociables” para triunfar en tu próxima relación

¿Estás cansada de que tus relaciones sean un fracaso?, ¡logra delimitar tus “no negociables” y verás que tu próximo noviazgo será lo que esperas!

A veces cuando comienzas una relación, te dejas llevar por tus emociones y sin querer hacerlo, comienzas a idealizar a la persona con la estás saliendo. Para que esto no te suceda, necesitas tener claro qué quieres, una manera de lograr definir el rumbo de tu vida amorosa, es comprometiéndote con tus “no negociables”; esto se refiere a las cosas que no estás dispuesta a tolerar en tu pareja. Continúa leyendo para aprender a crear estos puntos. Te recomendamos leer: 5 libros que no te puedes perder si eres fan -o víctima- de las relaciones tóxicas

Decir “no” es una forma de poner límites

Analiza lo que estás buscando

Tienes que ser muy sincera contigo misma. Usa tus relaciones pasadas como ejemplo para determinar los límites que vas a poner en tu próximo noviazgo. Muchas veces, la experiencia te ayuda a forjar el camino que quieres seguir; si tu ex novio era una persona egoísta y eso fue lo que terminó con el amor que le tenías, tu siguiente compañero, debería ser diferente porque ya aprendiste que eso no es lo que buscas.

Foto: Getty images

Pon altos desde un principio

Muchas veces te da miedo decir que no, porque piensas que nadie va a aceptarte si pones condiciones para que alguien tenga una relación contigo. ¡No permitas que esto te pase!, entiende que está bien dejar claro desde un principio cuáles son tus expectativas, poder expresarte, te hace una mujer más libre y comprometida con sus convicciones.

Foto: Getty images

Te recomendamos leer: ¿Por qué nos quedamos en relaciones tóxicas?

Comprométete contigo misma

La determinación es importante para lograr encontrar a la persona indicada. Recuerda que es muy difícil cambiar a tu pareja, por esa razón, si comienzas a observar conductas que no te agradan desde un principio, es mejor no perder tu tiempo y alejarte. Esfuérzate en construir una conexión profunda contigo misma para detectar rápidamente los actos que la otra persona hace y atentan contra tus “no negociables”.

Foto: Getty images

Presta atención a los focos rojos

Es muy fácil detectar alertas que te indiquen que la persona con la que estás saliendo, no será la indicada, en tu próxima cita, pon atención a los siguientes puntos:

Cómo se comporta

Sus comentarios

Cuáles son sus metas y expectativas

Cómo es su relación familiar

Cómo era su relación con sus ex parejas

Foto: Getty images

Todos estos rubros te ayudarán a determinar si serán compatibles o no, pero para eso, debes tener claro lo qué estás buscando en una relación.

Aléjate si es necesario

Date la oportunidad de conocer gente, pero sin perder tu tiempo. En cuanto te des cuenta que él no es acorde a ti, deja de intentar tener una relación. Quizá puedas construir una amistad, si deseas que permanezca en tu vida.

Foto: Getty images

Sigue estos consejos y verás que la próxima persona que aparezca, será lo que estás buscando. No se trata de caer un nivel de exigencia exagerada, simplemente son herramientas para que puedas ir descartando fácilmente a las personas que te llevarán a situaciones que no quieres vivir. Te recomendamos leer: 5 Formas de aprender a decir “no”