¿Cuántas veces te vas a enamorar antes de conocer al amor de tu vida? La ciencia responde

Antes de conocer el amor real, vas a experimentar otras relaciones que además de sólo romperte el corazón, te ayudarán a tener la experiencia necesaria para reconocer el amor cuando se te presente…

Si aún sigues pensando en encontrar al amor de tu vida, pero has tenido algunas experiencias buenas y no tan buenas, no te desanimes, lo más importante es que sepas que nada puede construirse donde no hay amor propio, por ello es necesario que antes de volver a relacionarte reflexiones sobre las cosas que estás dispuesta a dar y recibir, mientras la ciencia te contesta cuántas veces deben romperte el corazón antes de encontrar al amor de tu vida.

La ciencia responde cuántas veces te vas a enamorar antes de conocer el amor verdadero

El estudio publicado por Telegraph se realizó para obtener información para el libro El proyecto esposa, en Reino Unido. Dicha encuesta se aplicó a 2 mil voluntarios que aseguraron ya haber conocido al amor de su vida, en realidad se trata de un promedio de relaciones y experiencias en las que coincidieron algunos datos.

Si eres mujer…

Las mujeres besarán en promedio a 15 hombres; tendrán dos noviazgos largos, les romperán el corazón dos veces, soportarán cuatro citas desastrosas, sufrirán cinco decepciones fuertes, las dejarán plantadas al menos una vez, aceptarán dos citas a ciegas y tendrán cuatro aventuras de una noche antes de encontrar al amor de su vida.

Si eres mujer... Getty images

Si eres hombre…

Tendrás en promedio seis amores de una noche; besarás a 16 mujeres, experimentarás dos citas con personas que conociste por internet, te enamorarás dos veces, te dejarán plantado mínimo dos veces y tendrás una relación a larga distancia antes de toparte con tu chica ideal.

Otros resultados interesantes

De acuerdo con la misma investigación, las mujeres tendrán en promedio siete parejas sexuales a lo largo de su vida, mientras que el número incrementa a 10 si eres hombre. Para el 94% de las mujeres dijo sí existe el amor verdadero, mientras que sólo el 88% de los hombres cree en eso.

Si eres hombre... Getty images

Además, el 60% de los participantes aseguró que en algún momento de su vida sintieron que nunca encontrarían a esa persona especial e incluso se dieron por vencidos en temas del amor. Sin embargo, el 80% de ese porcentaje declaró que conocieron al amor de su vida cuando menos lo esperaban y un 25% confesó que nunca imaginó estar con una persona como su pareja actual.

Los datos son alentadores, así que construye tu camino de amor propio y no te des por vencida.