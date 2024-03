Un estudio reveló con cuántas personas se acuestan los mexicanos, en promedio, en toda su vida

Tu sexualidad es tuya y de nadie más, por lo mismo, no es una regla revelarle a tu actual pareja o a la persona con la que estás saliendo con cuántas personas has tenido intimidad a través de los años. Sin embargo, una encuesta realizada a través del portal Onlinedoctor.superdrug dio a conocer que el 90% del sexo femenino y el 88% del sexo masculino señalaron que para ellos sí es necesario revelar el número de parejas sexuales que has tenido a la persona con la que estás teniendo un romance. El 30% de los encuestados dijo que este dato curioso debe ser desvelado durante el primer mes de relación (o de citas).

Según investigadores de la Universidad de Glasgow, a nivel mundial, los hombres se acuestan con aproximadamente 14 personas en su vida, mientras que las mujeres lo hacen con siete. Pero esta cifra cambia dependiendo del país en el que vivas; hoy nos enfocaremos en México.

Cuántas parejas sexuales tienen los mexicanos a lo largo de su vida

En el 2023, las principales fantasías sexuales y fetiches de los mexicanos fueron los siguientes:



Voyerismo

Exhibicionismo

Cuckolding

Swing

Tríos

Sabiendo esto, ¿con cuántas personas se acuestan los mexicanos a lo largo de su vida? Debido a los esquemas y estereotipos sociales, la sexualidad en México se lleva de forma diferente que en otros países. Una encuesta realizada por la empresa Toluna concluyó que en México, los hombres tienen en promedio 10 parejas sexuales a lo largo de su vida, mientras que las mujeres suman cuatro.