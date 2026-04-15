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Amor y Sexo

¿Cuál es el tiempo promedio que tarda un hombre en llegar al clímax, según la ciencia?

¿Sientes que termina muy rápido o que se tarda una eternidad? Descubre qué dicen los estudios sobre la duración del orgasmo masculino en la intimidad.

Abril 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Cuál es el tiempo promedio que tarda un hombre en llegar al clímax, según la ciencia?

Getty Images

Todas hemos tenido encuentros que parecen un comercial de 30 segundos y otros que se sienten como películas eternas. La duda siempre queda en el aire: ¿Qué es lo “normal”? El problema es que nos ha vendido una narrativa de maratones irreales que solo nos generan ansiedad. Hoy vamos a romper el mito de cuánto debe tardar un hombre en llegar al clímax durante la intimidad con datos duros.

Un estudio masivo dirigido por el psicólogo Dr. Brendan Zietsch de la Universidad de Queensland, que analizó a 500 parejas de diferentes países, reveló que el tiempo promedio desde la penetración hasta la eyaculación es de 5.4 minutos. Sí, leíste bien: ni 20, ni 40. La cifra real es mucho más corta de lo que la cultura pop nos hace creer. Lo fascinante es que el rango fue extremadamente amplio, desde los 33 segundos hasta los 44 minutos, lo que demuestra que la “normalidad” es un espectro, no un punto fijo.

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La cifra real es mucho más corta de lo que la cultura pop nos hace creer.

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Por otro lado, la Sociedad para la Terapia y la Investigación Sexual define que un encuentro de 3 a 7 minutos es “adecuado”, mientras que uno de 7 a 13 minutos es “deseable”. Cualquier cosa que dure más de 15 minutos suele considerarse cansada o incluso dolorosa para algunas mujeres. La clave aquí es entender que el orgasmo masculino es biológicamente más eficiente. Si quieres nivelar el campo de juego, el foreplay o juego previo, no es opcional, es el plato principal. El tiempo de “reloj” importa poco si la conexión y la estimulación previa fueron de 10.

Dato Cosmo

Se llama “latencia eyaculatoria intravaginal”. Curiosamente, el uso de preservativo o la circuncisión no afectan significativamente este tiempo según los estudios. ¡Es pura configuración neuroquímica!

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