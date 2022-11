Este es el mejor estimulador de clítoris que he probado -y estoy obsesionada con él

Can’t stop, won’t stop! Help? Me siento como Charlotte en Sex And The City con este estimulador de clítoris

Parte de lo que hago como columnista de sexo y relaciones es reseñar juguetes sexuales, así que a veces me siento como el meme: “El trabajo perfecto no existe…” corte a foto de mi menester. ¡Alguien tiene que sacrificar horas de su vida en el nombre del orgasmo! Pues ayer en la noche tuve uno -o más bien varios- de los más intensos en mi existencia mientras probaba el LELO DOT (un estimulador de clítoris). De verdad no podía creer lo que estaba pasando y no podía/quería dejar de usarlo.

Por DAFNE RUIZ

Cuando terminé mi sesión de autoplacer, no podía dormir ni dejar de pensar en él. Tal vez porque mi clítoris seguía palpitando. Nunca me había sucedido eso antes. Era como un efecto de vibración más leve, pero estaba presente, incluso lo entendí como si me quisiera decir “quiero un poquito más, ándale”. Y aunque soy partidaria de darle al cuerpo lo que te pida en cualquier momento, afortunadamente caí en los brazos de Morfeo.

A la mañana siguiente desperté a la misma hora de siempre. Como había dejado el Lelo Dot sobre mi mesita de noche, pensé: “Solo un ratito”. Ese ratito se convirtió en 45 minutos, lo cual provocó que todo mi día se retrasara. Presentía además que después de mi clase de pilates lo usaría una vez más porque para rematar, mi clase me pone horny y en mi defensa (para que no piensen que soy una caliente de lo peor) un artículo del Daily Mail confirma ese efecto secundario.

El punto es que, literal, me siento como niña con juguete nuevo. Christmas came early! Soy la más feliz, no lo voy a negar. Por el largo tiempo que lo usé era para que mi clítoris estuviera súper irritado, pero no. Por ello es que no-puedo-parar. Todo porque fue fabricado con silicona premium ultra suave y flexible. Por supuesto que el lubricante de Lelo (que déjame decirte también es top) ayuda a evitar un ardor post-placer. Recuerda siempre usar lub cuando te masturbes no solo la vagina sino la vulva, ok?

¿Cómo funciona?

El secreto es su exclusiva tecnología ‘Infinite Loop’, la cual en palabras de una mortal funciona así: se mueve en forma de infinito a velocidades que jamás te imaginaste. si los caballos de fuerza apasionan a los hombres, los ocho (sí, 8) poderosos modos del Lelo Dot son mind-blowing; en mi caso, cuatro de ellos provocan el efecto “ojos en blanco”.

Como me encanta experimentar, mi recomendación es que no solo uses la punta, tal como se sugiere en las instrucciones. Aproveché que todo el dispositivo vibra, así que me coloqué boca abajo sobre mi cama; en dicha posición pude estimular de manera indirecta la abertura vaginal y los labios. OMG. También lo pasé de distintas maneras sobre mi clítoris. Parece irreal, pero cada parte o zona del Lelo Dot ofrece una sensación distinta o más intensa. En serio, the sky is the limit… Y ahí es donde van todos los orgasmos. 😉

