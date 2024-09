Puedes atraerle sexualmente a alguen sin tener que involucrar comportamientos sexuales, te decimos cómo...

Aunque no lo creas, existen algunas características, comportamientos o acciones que no están directamente relacionados con lo sexual pero que pueden resultar muy atractivos desde un punto de vista, precisamente, sexual. Y es que la conexión emocional también está relacionada con la atracción sexual, por lo que no necesitas recurrir a cualidades eróticas para ser atractiva sexualmente.

Cosas no sexuales que atraen sexualmente

Confianza

La seguridad en uno mismo es un arma poderosa para aumentar tu nivel de atracción. Una persona que es auténtica y que se sienta cómoda en su piel, suele tener una presencia fuerte e inolvidable porque sabe cómo manejarse en situaciones sociales y laborales.

Cosas no sexuales que atraen sexualmente Foto: Getty Images

Inteligencia

Las pláticas profundas, interesantes y estimulantes son un punto a favor, pues la sapiosexualidad es una preferencia sexual que se enfoca en que los individuos encuentran atractivas a las personas intelectuales e inteligentes con las que conectan en un plano más allá del físico.

Independencia

Una persona autónoma que no depende de nadie más para ser autosuficiente es muy atractiva porque refleja estabilidad y seguridad, además de que es vista como emocionalmente fuerte.

Cosas no sexuales que atraen sexualmente Getty images

Lenguaje corporal

La postura, el contacto visual, la forma de caminar, el tono de voz y otras formas de lenguaje corporal pueden atraer sin ser directamente sexuales.

Cuidado personal

Que huelas bien, te mantengas en forma, cuides tu aseo personal y apariencia y te vistas acorde a tu personalidad, son factores no sexuales que muchas personas encuentran atractivos, pues hacen referencia a alguien saludable que se preocupa por sí mismo.