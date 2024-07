Mujer, ¿alguna vez te has encontrado en una relación que te consume y no sabes cómo dejarla o abandonarla porque es con una persona narcisista y tóxica? Esta pregunta me la envió @silviadrurussani y hoy quiero enseñarte la importancia de saber irte de una situación tan tormentosa sentimentalmente.

Los narcisistas suelen manipular y controlar a sus parejas, lo que puede hacer que la separación sea aún más complicada. Es importante identificar los comportamientos tóxicos y tomar medidas proactivas para proteger tu bienestar emocional y mental. En este artículo, te enseñaré las cuatro herramientas efectivas para ayudarte a terminar una relación con un narcisista de manera segura y saludable. No estás sola, te llevaré de la mano ¿te late?

¿Cómo terminar una relación con un narcisista?

Querida, establece límites claros

Para protegerte, es crucial establecer límites claros y firmes. Los narcisistas normalmente intentan cruzar estos límites para mantener el control. El psicólogo clínico Dr. Ramani Durvasula enfatiza la importancia de establecer y mantener estos límites para proteger tu bienestar. Comunica tus límites de manera directa y consistente, y no permitas que el narcisista los manipule o minimice. Por ejemplo, decide no responder a mensajes o llamadas fuera de ciertas horas. Esto no solo te ayudará a mantener tu espacio personal, sino que también enviará una señal de que no permites el comportamiento abusivo.

¡SOS! Busca apoyo emocional

Terminar una relación con un narcisista puede ser emocionalmente desgastante, por lo que es vital contar con una red de apoyo sólida. La Dra. Karyl McBride, experta en relaciones con narcisistas, sugiere hablar con amigos, familiares o un terapeuta que te entienda y pueda ofrecerte apoyo y orientación. Participar en grupos de apoyo para personas que han pasado por relaciones similares también puede ser útil. Este apoyo emocional te proporcionará la fortaleza necesaria para mantener tu decisión y te ayudará a procesar tus sentimientos de manera saludable.

Haz tu mapa maestro y planea la ruptura cuidadosamente

Planificar la ruptura de manera cuidadosa y estratégica es esencial cuando se trata de un narcisista. El Dr. Craig Malkin, autor de “Rethinking Narcissism”, recomienda elegir un momento y lugar adecuados para la conversación, y asegurarte de tener un plan de salida seguro. Prepárate para posibles reacciones negativas y ten un plan de respaldo, como un amigo cercano o familiar que pueda ayudarte en caso de emergencia. Además, considera cambiar tus contraseñas y asegurar tu información personal para evitar posibles represalias.

No te involucres en discusiones o justificaciones

Los narcisistas normalmente intentan provocar discusiones o manipularte para que te quedes. La Dra. Les Carter, especialista en narcisismo, aconseja evitar entrar en discusiones o justificaciones prolongadas sobre tu decisión. Mantén la conversación breve y concisa, y reafirma tu decisión de terminar la relación sin dar explicaciones detalladas.

Terminar una relación con un narcisista requiere fortaleza, planificación y apoyo emocional. Establecer límites claros, buscar apoyo, planificar la ruptura cuidadosamente y evitar discusiones innecesarias son herramientas clave para lograr una separación saludable. Recuerda que tu bienestar emocional y mental es lo más importante, y mereces estar en una relación que te respete y valore. A medida que sigas adelante, céntrate en tu recuperación y crecimiento personal para construir una vida más feliz y saludable.

Me encanta poder ser tu mentora y tu coach de vida & relaciones aquí en Cosmopolitan. No estás sola, me tienes a mi para guiarte de la mano en tu proceso.

Nos vemos en la próxima edición para seguir respondiendo sus preguntas.

Te mando un abrazo,

Tu CosmoCoach

@ReginaCarrot

Coach de Vida & Relaciones