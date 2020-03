¿Cómo se adaptan los solteros al confinamiento en los sitios de citas?

El coronavirus ha impuesto el confinamiento en muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, los solteros no han renunciado al amor. Entre las videollamadas y chat interminables, han cambiado sus hábitos en las aplicaciones de citas.

Amor en el momento del encierro, ¡creemos en él! Desde la semana pasada, muchas personas deben permanecer en casa, con excepciones, para tener la propagación del coronavirus COVID-19. Si algunos preguntan cómo mantener la vida de pareja en confinamiento, otros están solos en casa. Y entre ellos, solteros.

Con el coronavirus, ¿un boom de conexión en los sitios de citas?

Para evitar la sensación de soledad, para mantenerse ocupado, o simplemente porque un virus NO nos impedirá pasar un buen rato, las aplicaciones y los sitios de citas representan un aliado en este contexto muy particular.

“Todos queremos conexión, ligereza y, por lo tanto, aún coqueteando, tal vez incluso más de lo normal”, dice Judith Duportail, autora de Love Under Algorithm. El hecho es que algunos, por desempleo parcial o total, tienen mucho más tiempo libre y, por lo tanto, también más tiempo para pensar en sí mismos y en su vida amorosa. Si tú también te has sentido tentada por regresar a las apps de citas, no eres la única. Parece que estos días las apps han estado más concucrridas. El jueves 10 de marzo, aplicaciones registraron 25% más usuarios activos que en tiempos normales (y un 40% en países como Italia, en donde llevan encerrados más tiempo).

Además de este auge de la conexión que se avecina, las aplicaciones enfrentan una preocupación por la adaptación. En las apps de citas debe haber eso CITAS… pero estas se ven comprometidas en las semanas que vienen.

First date remota, un fenómeno emergente de confinamiento

Para empezar, los usuarios tienen tienen mucho que jugar con la tarjeta del humor como una técnica de coqueteo adaptando su perfil y biografía. En Tinder, pudimos encontrar este tipo de proposición: “Amigo bastante bien buscando una mujer con el mismo perfil, en vista de la reclusión con un hermoso apartamento en París”. Algunos han anunciado todo directamente: “Tengo dos botellas de gel y tres rollos de papel de baño” o “Ningún viaje a Asia en los últimos diez años. No toso, no tengo fiebre… Por si tienes curiosidad lo único que te puedo transmitir es felicidad”.

Otros están listos para probar nuevos formatos para encontrar el amor: “Este COVID-19 no evitará que nos conozcamos, en el peor de los casos, haremos la primera cita vía webcam”.

“La primera cita en videollamada recién comenzaba a desarrollarse en este tipo de apps”, explica Duportail. El fenómeno era más popular en países como Estados Unidos, en donde os usuarios están cansados de las primeras citas incómodas o fallidas y ya no tienen tiempo para reunirse con todos sus pretendientes. Es por eso que la cuarentena ha obligado a la gente a evolucionar.

HAPPN confirma esta tendencia con una primera cifra. Según una encuesta realizada durante la primera semana de cuarentena, el 43% de sus usuarios declaran que han cambiado sus hábitos de citas desde la implementación de medidas sanitarias. Y el 54% de los encuestados prevé una primera reunión en línea, a través de FaceTime, por ejemplo.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Francia