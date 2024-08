Lleva tu experiencia sexual a otro nivel con estas ténicas que te ayudarán a extender no solo tus orgasmos, sino también los de tu pareja

¿Cuánto tardan en promedio hombres y mujeres en experimentar un orgasmo durante una relación sexual? De acuerdo a información de The Journal of Sexual Medicine y The Journal of Urology, una mujer se tarda alrededor de 14 minutos en alcanzar un orgasmo, mientras que en la masturbación lo logran en 8 minutos. Por su parte, a los hombres les toma un promedio de 8.2 minutos tener un orgasmo durante el coito, mientras que pueden lograr eyacular a los 4.8 minutos si se masturban ellos mismos.

En cuanto a la duración, los orgasmos femeninos duran entre 7 y 20 segundos, mientras que los masculinos tienen una duración aproximada de 3 a 5 segundos. Pero ¿es posible extender el tiempo del clímax de tu pareja? La respuesta es sí, mediante una combinación de comunicación, técnicas específicas y paciencia.

Cómo lograr que el orgasmo de tu pareja dure más tiempo

Estimulación prolongada

Mientras más rápido quieras que tu pareja llegue al orgasmo, menos será la intensidad y la duración del mismo. Prolonga la estimulación lo más que puedas para aumentar la tensión sexual. ¿Cómo lograrlo? Varía en la velocidad, la presión y la técnica de excitación, alternando entre movimientos suaves y más intensos.

Edging

Lleva a tu pareja al borde del orgasmo, y una vez que esté por “terminar”, reduce la velocidad de la estimulación para retrasar el clímax. Repite este proceso varias veces, la excitación se irá acumulando y una vez que alcance el orgasmo, este será más placentero y duradero.

Cómo lograr que el orgasmo de tu pareja dure más tiempo Getty images

Juego previo

Préstale mucha atención al juego previo y no solo a la penetración. Las caricias, los besos y los masajes aumentan la excitación y pueden ser muy efectivos para lograr orgasmos más intensos. Recuerda siempre que los preliminares son tan importantes como el coito.

Variedad en la estimulación

No te decantes por un solo estilo de estimulación, varía entre sexo oral, manual e incluso incluye juguetes sexuales con el objetivo de prolongar la experiencia del orgasmo. No temas salir de la rutina y experimenta con otro tipo de estímulo sexual.