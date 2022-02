Cómo ligar sin ser racista en el intento: una guía completa

Prepárate para salir a este mundo diverso y ligar sin miedo a ser racista en el intento con esta guía de la especialista, Parris Walters.

En un mundo donde cada vez más los países son interculturales, quizá sea buena idea asegurarse de que no estamos cayendo en una actitud o ideología racista. En esta guía, Parris Walters explica cómo detectar y evitar todo comportamiento erróneo al momento de iniciar una lo que podría convertirse en una relación. Aquí una guía de cómo ligar sin ser racista.

Cómo ligar sin ser racista

Sé lo que algunos de ustedes piensan. Las citas deben ser divertidas e intentar descifrar si dijiste algo ‘un poco racista’ entre la entrada y el plato principal durante la cena no es sexy. Pero necesitamos reconocerlo. Es muchas áreas de nuestras vidas, el racismo existe.

También lee: Por qué ‘gordofobia’ es un término que hemos utilizado mal todo este tiempo

A veces, se presenta como el incómodo sondeo dirigido a escudriñar tus orígenes verdaderos. O en eventos familiares donde hay que soportar los chistes engorrosos sobre inmigrantes y estereotipos raciales. A menudo, en la abrumadora cantidad de ocasiones que alguien te ha fetichizado, reduciéndole a un color de piel o pelo, acento o lenguaje, y actuando como si debieras agradecer la atención, en primer lugar.

Entonces, si quieres saber y garantizar que no estás siendo racista en tu vida amorosa, aquí es donde puedes empezar.

Señales en ti y los demás

Derribar el racismo en las citas es una tarea compleja (muchas veces no somos conscientes de sus actitudes), pero hay algunas claves para evitarlo.

No pongas a las personas en ‘una caja’

Evita sondear a las personas para identificar su raza e identidad, especialmente en la primera cita. Esto incluye preguntar acerca de con cuál de sus razas se identifica más y hacer que ‘escoja un bando’.

Pregunta cortésmente, pero no asumas

Conocer a alguien es una de las partes más emocionantes de ligar y esto incluye aprender sobre su cultura. En lugar de dar por hecho que tu ligue árabe viene de una cultura estricta por lo que has visto en las noticias, pregúntale acerca de su país natal y cuál es su actividad favorita para hacer cuando está ahí.

No evites el tema

Especialmente si estás en una relación de compromiso. Nicola Birago, consejera acreditada por BACP (British Association for Counseling and Psychotherapy), dice que cuando se tienen conversaciones difíciles, «la pareja debe estar disponible para escucharse sin sentir culpa ni vergüenza». Ella agrega: «Cuanto más te comunicas con tu compañero de vida, más aparecen los ‘puntos ciegos’ y esto es probablemente el punto de partida del cambio. Tus ideas preconcebidas más una consciencia de estos puntos equivale a un gran lugar para desaprender la ignorancia y aprender nuevos comportamientos».

Ten discusiones regulares y significativas

Haz que el antirracismo sea parte de tu relación sentimental (y de otras). Esto implica discusiones sobre cuestiones relacionadas con la raza, sensibilización a los demás y estar orgulloso de ser un aliado.

No esperes que tu cita te eduque

«Ser respetuoso con otra cultura no debería ser una carga para tu posible pareja o ligue», dice Chris Pleines, experto en relaciones de Dating Scout. «Esta responsabilidad es tuya».

¿Qué significa ser antirracista?

Antes de abordar la cuestión del racismo en las citas, debemos entender qué es y por qué a veces es difícil reconocer dentro de nuestras relaciones. En su libro ‘How To Be an Antiracist, Ibram X. Kendi define a un antirracista como ‘alguien que apoya una política antirracista a través de sus acciones o expresa una idea antirracista‘. Explica que ‘el racismo es un matrimonio de políticas e ideas que producen y normalizan las desigualdades raciales‘.

El proceso de ser antirracista implica desaprender algunos comportamientos. También significa que necesitas escuchar a aquellos que han sido y continúan siendo afectados, para entender su posición, no solo para responder. Aunque el primer paso es reconocer que existe y sucede todos los días.

¿Los primeros signos del racismo en las citas? Imagina que sales con una persona que tiene una etnia diferente de la tuya. Explora lo que te atrae de esa persona y viceversa. ¿Está la atracción fuertemente relacionada con la apariencia? ¿Particularmente con su color de piel? Nada hay de malo en apreciar el físico de alguien, pero fetichizarlo por su raza es un serio problema.

El fetichismo, un problema a considerar sobre el cómo ligar sin ser racista

Pleines dice que hay una discriminación positiva y una negativa: «Algunas personas tienen preferencias por culturas y apariencias ‘exóticas’. Sin embargo, esto es tan superficial como la discriminación negativa, ya que ambas reducen a los individuos a su apariencia física y herencia cultural».

Los comportamientos racistas en las citas también pueden incluir hacer suposiciones románticas o sexuales sobre alguien de una etnia particular; como asumir que una persona de color es dominante, agresiva, promiscua o experimentada sexualmente. O tener una preferencia por la gente de descendencia latina por creer que todos son ‘exóticos’ o ‘ardientes’ y llamarán a su pareja con nombres cariñosos en español.

Estas suposiciones están arraigadas en estereotipos racistas. Son el resultado de la demonización y sobresexualización de toda una raza de humanos. Son reductivas y provocan que la gente se sienta incómoda; es ciertamente racista.

¿Cómo tener conversaciones difíciles acerca de la raza con tu pareja o ligue?

Nicola Birago sugiere usar la siguiente estructura:

Establezcan límites

Acuerden cuál debería ser el tema, especialmente si es difícil de escuchar o hablar. Decidan cuánto tiempo quieren gastar en él y pacten qué palabra decir cuando uno de ustedes se sienta sensible y quiera dar un paso atrás en la charla.

Pregunten

Hablen abiertamente sobre el tema, destacando algunos de sus ‘puntos ciegos’ y dudas.

Acepten desafíos

Prepárense para retar sus puntos de vista; esto les ayudará a obtener una mayor perspectiva y encontrar puntos de vista alternativos.

Finalicen juntos

Reflexionen sobre la conversación como pareja, cómo se sintieron individualmente y cualquier nuevo aprendizaje como resultado de la discusión (luego hagan algo lindo en pareja).

¿Ya sabes cómo ligar sin ser racista en el intento?

Texto publicado como »La guía antirracista para ligar, en Cosmopolitan México, edición enero 2022.

Sigue leyendo

«Seré una princesa latina»: Rachel Zegler, la nueva Blancanieves, responde a ataques racistas

L’Oréal despide a su primera modelo transgénero por comentar sobre el racismo

Justicia para Victoria: cómo el asesinato de una mujer demostró que la policía mexicana es racista

Películas y series sobre el racismo en Estados Unidos que puedes ver en Netflix

Yalitza Aparicio lucha contra el racismo y se une a #PoderPrieto: «Mi piel se respeta»