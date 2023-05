¿Cómo lidiar con la inseguridad de tu pareja?

Lidiar con la inseguridad en una relación se puede convertir en uno de los obstáculos más difíciles a vencer, esto por tratarse de una situación que, de no saber cómo controlar, se puede tornar en algo tóxico e incluso violento para ambas partes. Sin embargo, lo primero que debes entender es que tú no eres responsable de generar el cambio; si tú lo decides, puedes ser un apoyo o un soporte, pero nada más. Es importante comprender esto ya que los límites deben estar trazados con claridad.

Maneras de lidiar con la inseguridad de tu pareja

Habla con él

La comunicación es un pilar fundamental en las relaciones y en este caso no debe ser la excepción. Habla directamente del problema y hazle saber de todos esos comportamientos que has identificado y que se desprenden de la inseguridad. Deja en claro que lo que estás buscando al poner el tema sobre la mesa es buscar soluciones y lo mejor para los dos.

Empatía

Si ya tuviste la oportunidad de externar tus preocupaciones o tu pareja habló acerca de sus inseguridades antes de que tú se lo hicieras saber y demostró deseos de modificar sus comportamientos para hacer mejor las cosas, es momento de que des un poco de tiempo para ver los resultados; haz el esfuerzo de ser comprensiva, ya que en el proceso habrá tropezones. Recuerda que ser empática y tener paciencia no es sinónimo de soportar.

Hazle saber que estás segura a su lado

En este proceso será de mucha ayuda que le hagas saber a tu pareja que realmente te sientes segura a su lado y que deseas estar con él o ella. Recordarle esto de vez en cuando aportará a reforzar su seguridad.

Impúlsalo para probar nuevas cosas

Otro buen método para hacer más fuerte su seguridad, tanto en el nivel individual como en el de pareja, es motivarlo a que pruebe cosas nuevas que lo ayuden a desarrollar su persona; terapia, ejercicio, clases de arte, etc.

Termina la relación

Las inseguridades pueden manifestarse de muchas maneras diferentes; celos, necesidad de control, demandas de atención, etc., y si has identificado que estos comportamientos llevan a situaciones violentas o consideras que tus actividades del día a día y paz mental se están viendo afectadas por dichas actitudes, es perfectamente válido dar por concluida la relación y alejarte. No tengas miedo a elegir lo que es mejor para ti.

Recuerda que lo más importante es que busques ayudar a tu pareja sin sacrificar tu bienestar. Intenta poner estos puntos en práctica para darle la oportunidad de visualizar cambios.