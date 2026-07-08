Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Cómo leer el lenguaje corporal de tu pareja cuando está molesto

Aprende a identificar las señales corporales que delatan cuando tu pareja está molesto, aunque no lo diga con palabras.

Julio 08, 2026 • 
Pamela López
9 Maneras de arreglar una pelea

A veces las palabras no alcanzan para saber qué está pasando realmente en una discusión, y es justo ahí donde el cuerpo empieza a hablar por sí solo.

Aprender a leer esas señales no solo te ayuda a entender mejor a tu pareja, sino que también te da herramientas para saber cuándo es momento de hablar y cuándo es mejor darle espacio.

Gestos y posturas que debes observar

Uno de los signos más comunes es cruzar los brazos, un gesto que casi siempre funciona como una barrera inconsciente de protección, como si el cuerpo quisiera cerrarse ante la situación. Otro indicador clave es evitar el contacto visual, ya que cuando alguien está molesto tiende a desviar la mirada porque sostenerla se siente demasiado confrontativo en ese momento.

También pon atención en la tensión de la mandíbula o en los puños apretados, porque son señales físicas de que esa persona está conteniendo algo que quizás no está poniendo en palabras todavía.

Cómo actuar cuando notas estas señales

El tono y ritmo de la voz también cuentan una historia, ya que un silencio prolongado o respuestas más cortantes de lo normal suelen indicar que hay una emoción más grande de fondo que la persona aún no ha decidido expresar del todo. Y si notas que tu pareja se aleja físicamente o busca poner distancia durante la conversación, generalmente es una forma de autorregularse antes de decir algo de lo que después se pueda arrepentir.

Reconocer estas señales no significa que tengas que resolver todo en el momento, pero sí te da la sensibilidad para saber cuándo bajarle a la intensidad y darle a la otra persona el espacio que necesita para procesar lo que siente.

pelea lenguaje corporal
Pamela López
Pamela López
Te sugerimos
Estos son los 3 signos zodiacales más sexuales, según astrólogos
Amor y Sexo
Razones por las que un hombre se apega sexualmente a una mujer
Diciembre 20, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
Qué sienten los hombres cuando les hacen sexo oral (en sus palabras)
Amor y Sexo
Qué sienten los hombres cuando les hacen sexo oral (en sus palabras)
Enero 12, 2022
 · 
Cosmopolitan
A mayor edad, mejores orgasmos....png
Amor y Sexo
Cuántos orgasmos puede tener una mujer en un encuentro íntimo, según la ciencia
Julio 08, 2026
 · 
Pamela López
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Amor y Sexo
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Diciembre 16, 2024
 · 
María Dávalos