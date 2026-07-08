Cómo leer el lenguaje corporal de tu pareja cuando está molesto

A veces las palabras no alcanzan para saber qué está pasando realmente en una discusión, y es justo ahí donde el cuerpo empieza a hablar por sí solo.

Aprender a leer esas señales no solo te ayuda a entender mejor a tu pareja, sino que también te da herramientas para saber cuándo es momento de hablar y cuándo es mejor darle espacio.

Gestos y posturas que debes observar

Uno de los signos más comunes es cruzar los brazos, un gesto que casi siempre funciona como una barrera inconsciente de protección, como si el cuerpo quisiera cerrarse ante la situación. Otro indicador clave es evitar el contacto visual, ya que cuando alguien está molesto tiende a desviar la mirada porque sostenerla se siente demasiado confrontativo en ese momento.

También pon atención en la tensión de la mandíbula o en los puños apretados, porque son señales físicas de que esa persona está conteniendo algo que quizás no está poniendo en palabras todavía.

Cómo actuar cuando notas estas señales

El tono y ritmo de la voz también cuentan una historia, ya que un silencio prolongado o respuestas más cortantes de lo normal suelen indicar que hay una emoción más grande de fondo que la persona aún no ha decidido expresar del todo. Y si notas que tu pareja se aleja físicamente o busca poner distancia durante la conversación, generalmente es una forma de autorregularse antes de decir algo de lo que después se pueda arrepentir.

Reconocer estas señales no significa que tengas que resolver todo en el momento, pero sí te da la sensibilidad para saber cuándo bajarle a la intensidad y darle a la otra persona el espacio que necesita para procesar lo que siente.