Así serán las citas del futuro según la inteligencia artificial

Hay quien ve en la inteligencia artificial una amenaza que viene deshumanizarnos pero, bien empleada, puede sernos de gran ayuda.

¿Que Tinder no acierta a la primera? Quizá la culpa no sea del algoritmo, sino de los datos que introducimos. De hecho, según el informe más reciente de bodas.com.mx, el 46.3% de relaciones que surgieron en la red en 2021 (sí, en plena pandemia) empezaron en Facebook (amiga Z, seguro lo has visitado y, si no, es tiempo de mirar Parejas).

Bueno, a este medio le siguen las aplicaciones de citas, con 38.9% de popularidad entre las parejas que se comprometen. ¿Conclusión? La inteligencia artificial está en pleno auge. Y aunque las nuevas tecnologías nunca tendrán nuestra empatía, forma de seducción y capacidad para interactuar, sí pueden sugerirnos cómo nos relacio- naríamos mejor: la marca de juguetes sexuales We-Vibe ha hecho la prueba preguntando al oráculo de ChatGPT cuáles son las tendencias en citas que mejor funcionarían. ¡Toma nota!

Por Virginia de los Ríos

EJERCITANDO JUNTOS

¿Has incluido el gym en tu rutina diaria? Enhorabuena, porque además de ganar en salud pue- de ayudarte a encontrar pareja. Según parece, entre los jóvenes cada vez hay más aficionados al *fitness social*, es decir, a tener una cita para hacer deporte y pasarla bien, lejos de un bar.

Ideal para... Quienes practican ejercicio de forma habitual. Créeme, aquí “farolear” no funciona en absoluto.

Ventajas: “Resulta bastante sencillo interactuar si de base hay una actividad física que les gusta compartir”, señala Ana Lombardía, experta en salud y bienestar de We-Vibe.

FLECHAZO MIENTRAS PASEAS AL PERRO

Si tienes una mascota canina, seguro que alguna vez habrás usado su poder de atracción para ligar en el parque. Es todo un clásico que seguirá estando muy de moda.

Ideal para... Es un tipo de cita reservada para los amantes de los animales. Pedirle a tu amiga prestada su chihuahua para ver si encuentras pareja en el parque no es buena idea. “Si en este momento prefieres no lidiar con alguien que está loco por su perro, esta no es tu cita ideal. Debes seguir tus deseos”, confirma la sexóloga Sigrid Cervera. Ventajas: “Es un gancho que funciona muy bien. Incluso se trata de una buena opción de ligue para conocer a varias personas a la vez”, apunta Lombardía.

SOLEDAD, PERO CON ACOMPAÑANTE

Parece un juego de palabras, pero tiene su explicación. Hay un montón de gente solitaria a la que le gusta viajar sin compañía y pasar mucho tiempo consigo misma, pero aprecia las relaciones esporádicas.

Ideal para...

“Funciona con personas que disfrutan haciendo planes por su cuenta y de repente buscan un encuentro que les sume”, amplía Ana Lombardía.

Ventajas: “Se evita la ansiedad o la dependencia que puede supo- ner estar con otra persona todo el tiempo”, afirma ella misma.

¿COMPARTES UN APAGÓN EN REDES?

Mirar Instagram, subir un video a TikTok o revisar los perfiles de amigos y conocidos o de celebs es una práctica que hemos in- tegrado en nuestra rutina. Tanto que, a veces, no nos damos cuenta del tiempo que pasamos haciéndolo. Y es cada vez más. Según Statista, empresa dedica- da a estudios de mercado, en 2022 la media de los usuarios a nivel mundial invirtió en esta actividad 151 minutos al día frente a los 148 del año anterior.

Ideal para...

“Quienes son conscientes de su dependencia de la pantalla y quieren desconectarse en dúo”, comenta Lombardía.

Ventajas: Los expertos coinciden en que abandonar las redes, aunque sea por un rato, tiene muchos beneficios: baja los ni- veles de estrés, aporta concen- tración, etc. Si encima, decides desconectarte del celular con una persona que te gusta, estos se multiplican. Además, por otra parte, será un encuentro más real o, al menos, no te mentirá sobre su físico o la edad.

DE REGRESO AL CONTACTO TRADICIONAL

Sin lugar a dudas, tus padres vivieron este proceso de la conquista más lento porque era lo que se acostumbraba en su época; como es claro, las cosas van muy rápido ahora. De todas maneras, si eres de las que pre- fieren ir poco a poco y sin prisa cuando conoces a alguien, entérate de que es una tendencia que va en aumento... al menos según el pronóstico de ChatGPT.

Ideal para... “El romance lento es recomendable para aquellas personas que buscan una pare- ja estable y quieren tomarse su tiempo en construir una buena base. La responsabilidad afec- tiva es importante en cualquier tipo de relación, pero en esta será un eje fundamental”, aclara Ana Lombardía.

Ventajas: Verte con otra persona poco a poco te permitirá forjar un vínculo más profundo al dedicar más tiempo a conocerse. “El gran extra: tienes la oportunidad de no precipitarte e ir midiendo bien tus sentimientos y la compatibilidad con el otro.

Ahora bien, uno de los inconvenientes es que puede atraer a personas que no saben ni lo que quieren, que no buscan comprometerse o les dé miedo y se escuden en querer ir despacio”, advierte Ana.

APOSTAR POR ENCUENTROS *SNACK*

En las aplicaciones de citas dedicamos solo unos segundos a mirar perfiles. ¿Qué pasaría si trasladamos esa forma de buscar citas al offline?

Ideal para... “Esta tendencia es apropiada para quienes disfrutan con quedadas informales, que no requieren demasiada energía, como tomar un café o un buen vino”, puntualiza la experta de la firma We-Vibe.

Ventajas: “Si tienes poco tiempo y te gustaría platicar sin más, una cita de este tipo puede sacarte una sonrisa”, afirmamSigrid Cervera.

EN CLAVE “GHOST SEASONING”

Que te dejen sin que sepas por qué y no vuelvas a saber nada de esa persona con la que habías hecho una buena relación te puede desequilibrar por completo. Y aquí llega una nueva versión de eso llamado ghos- ting: consiste en desaparecer y reaparecer más tarde.

Ideal para... “Las personas no cumplidoras y también para quienes no les importa eso de ‘ahora te veo y ahora no’”, puntualiza Cervera.

Ventajas: Verse durante unas cuantas citas sin saber cuánto tiempo puede durar la relación es posible que le añada emoción y haga que la disfrutes de un modo más intenso.

JUNTOS POR UNA CUESTIÓN DE OLFATO

Según la inteligencia artificial, una de las modas que van a pegar fuerte en asuntos de ligue serán los matches olfativos: la gente eligirá a su pareja cada vez más en función de su olor y su compatibilidad química. El motivo es que se tomarán más decisiones basadas en los sentidos y menos en el análisis.

Ideal para... “Quienes confían en sus sentidos y para los que el olor personal es una característica muy importante, aunque este factor no puede ser el único a la hora de decidir entablar una relación”, subraya Lombardía.

Ventajas: “La principal es que el encuentro se basa en un factor puramente sensorial. Por lo general, analizamos muchas variables y pensamos demasia- do antes de tomar una decisión, pero esta proviene de una experiencia”, concluye.