La forma en la que camina una mujer puede inferir su capacidad para tener orgasmos vaginales. Así se desprende de un estudio dirigido por un experto de la Universidad de West Scotland, consistente en una encuesta a un grupo de mujeres estudiantes, a las que se grabó además caminando para analizar sus movimientos.

Los sexólogos fueron capaces de calcular correctamente cuántas de las mujeres podían alcanzar el orgasmo vaginal, teniendo en cuenta la longitud de zancada y la rotación vertebral.

En el estudio participaron 16 jóvenes estudiantes belgas, a las que se realizó un complejo cuestionario sobre su comportamiento sexual. Después, eran grabadas en vídeo mientras caminaban por un lugar público. Dos profesores de Sexología, con la ayuda de dos estudiantes, analizaban esas imágenes, desconociendo la historia sexual de las protagonistas. Así, tras un análisis pormenorizado, los expertos fueron capaces de adivinar correctamente cuantas de las mujeres podían alcanzar el orgasmo vaginal el 80 por ciento de las veces.

Un análisis más detallado reveló que si se observa la longitud de zancada de la mujer, junto con la rotación vertebral, se puede saber si pueden alcanzar el orgasmo. Esto podría deberse a que caminando de determinada forma se “desbloquea el flujo energético de las piernas a la pelvis a través de la columna”, explicó uno de los autores del estudio, que fue publicado por “The Journal of Sexual Medicine”, la revista oficial de la International Society for Sexual Medicine and the International Society for the Study of Women’s Sexual Health (Sociedad Internacional de Medicina Sexual y la Sociedad Internacional para el Estudio de la Mujer de la Salud Sexual).

Así es como tu forma de caminar revela el tipo de orgasmos que tienes

Hay varias explicaciones plausibles que expliquen este estudio. Una opción es que las características anatómicas de una mujer pueden predisponer su mayor o menor tendencia a experimentar orgasmos vaginales. Según Stuart Brody, profesor de la Universidad West Scotland y principal autor del estudio, “el bloqueo de los músculos pélvicos”, efecto que podría estar relacionado con alteraciones psicosexuales, “podría afectar tanto a la respuesta orgásmica como al andar”.

Otra opción es que las mujeres que son capaces de alcanzar el orgasmo vaginal pueden tener más confianza en sí mismas sexualmente, lo que se podría reflejar en su manera de andar. “Esa confianza también podría relacionarse con las experiencias que ha tenido, ya que el orgasmo pene-vaginal se asocia con índices de mayor calidad de vida”, explicó Brody en un comunicado recogido por otr/press. Diversos estudios reflejan además que el orgasmo vaginal está relacionado con una mejor salud mental.

Por Europa Press