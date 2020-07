¡Alertas en la relación! Algunas personas comparten sus terribles experiencias que debieron ver antes de tiempo y evitar ser lastimadas.

Las alertas en la relación son algo que muchas veces dejamos pasar, desde un empujón hasta algunos comentarios racistas, estos son algunas alertas en la relación.

Al comienzo de una relación, es realmente fácil dejarse llevar por toda la emoción y el conocerse, y sacar todas las dudas sobre su compatibilidad al fondo de sus mentes.

Pero hay valor en sus instintos y algunas señales de alerta potencialmente tóxicas que no debes ignorar.

Algunas personas comparten las alertas en la relación que desearían no haber pasado por alto y son bastante reveladoras.

Relacionado: «¿Qué pasará en KUWTK después del problema de Kanye?»

ALERTAS EN LA RELACIÓN LO QUE DEBE DE LLAMAR TU ATENCIÓN

1. «Me dijo que yo era una ‘mujer real’ y diferente, mejor que sus ex. Esos comentarios me hicieron sentir bien en ese momento, pero luego me di cuenta de que era su forma de decir que en realidad ninguna mujer era lo suficientemente buena para él«.

2. «El sexo era terrible, obviamente al principio todavía estás resolviendo las cosas, pero si sigue siendo terrible después de unos meses a pesar de hacer todo lo posible para mostrarles lo que disfrutas, entonces no finjas, el sexo es un aspecto muy importante de una relación sana.

Fingí que no era gran cosa, porque bueno, es solo sexo y ahora estoy casada y nuestra habitación está completamente muerta«.

3. «No le gustaba que le contara a amigos mutuos acerca de nuestra relación porque era una persona privada … Muchas otras alertas en la relación, pero esta fue una grande. Resultó que estaba viviendo una doble vida, pero me tomó dos años y un colapso mental para resolver eso «.

Ella culpaba a todos los demás por sus problemas.

5. «En la primera cita, no me hizo ninguna pregunta sobre mí. Me pasó por alto. Pensé: ¡tal vez está nervioso! No estaba nervioso, solo era egocéntrico«.

6. «Celos extremos. Al principio era muy romántico y encantador, luego comenzó a acusarme de infidelidad y de coquetear con otros hombre.

Una vez me acompañó al veterinario porque mi perro tuvo un accidente y necesitaba cirugía. Me acusó de coquetear con el veterinario, a pesar de que el veterinario y yo estábamos discutiendo el cuidado de mi perro.

Después de una emergencia descubrí que estaba casado y yo era la otra mujer«.

Me hizo sentir cohibida por cosas tontas como: cantar mal en el auto.

8. «Su falta de respeto a la hora de hacer planes. Me ignoraba durante horas cuando le pedía que hiciera planes y respondía con» tal vez «, en caso de que sus amigos quisieran hacer algo. Tenía un gran caso de FOMO y nunca fui su prioridad«.

9. «Demasiado empalagoso hasta el punto de que quería que le diera prioridad sobre todo lo demás en mi vida, incluido mi tiempo con mi familia».

10. «No poder lidiar con las emociones negativas y estar desesperado por evitarlas a toda costa. Esto me llevó a descuidar mis propias necesidades, porque lo tomaría como una crítica personal».

11. «Fue increíblemente grosero con su madre, quien literalmente dejó a un lado su vida para criarlo como madre soltera«.

La primera vez que dijo: ‘No soy racista, pero ¡Sorpresa!: era racista

13. «No tenía problemas de mal genio, eran problemas de ira, explosiones de ira cuando las cosas no salían bien, y arremeter física y verbalmente cuando estaba molesto. El hecho de que no haya sido dirigido a ti todavía, no significa en realidad estás a salvo».

14. «Si los amigos con los que más sale son idiotas, él también es un imbécil. Simplemente está actuando de manera diferente porque tú estás cerca».

15. «Cuando tu pareja no tiene amigos propios. Esto finalmente volverá a morderte cuando tu pareja dependa de ti para su vida social, o cuando descubras que no puedes salir solo con tus amigos ahora mutuos sin la expectativa de que tu pareja te acompañe.»

Puedes encontrar más historias en este hilo de Reddit.

También puedes leer: