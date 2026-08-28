5 regalos que nunca debes darle a tu pareja porque atraen mala suerte a su relación

Algunos regalos, aunque parezcan románticos o inofensivos, están relacionados con supersticiones que los consideran símbolos de mala suerte, conflictos o incluso rupturas amorosas.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas creencias, forman parte de las tradiciones populares de distintas culturas, por ello, algunas personas prefieren evitar ciertos obsequios al momento de sorprender a su pareja.

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Regalos que nunca debes de regalar a tu pareja si quieres evitar la mala suerte

Desde relojes hasta zapatos, estos regalos han sido relacionados durante generaciones con separaciones, conflictos o el final de una relación.

Relojes

Aunque puede parecer un regalo elegante y muy especial, el feng shui asegura que regalar este objeto es un augurio de mala suerte, pues simboliza que el tiempo de tu relación está contado o que marca la cuenta regresiva hacia la separación.

Por eso, aunque un reloj puede ser un detalle sofisticado, para las personas supersticiosas es un regalo que nunca se debe dar, si quieres que tu romance sea para siempre.

Zapatos

Regalar zapatos a la pareja también está rodeado de supersticiones, y una de las más conocidas sostiene que quien recibe unos zapatos terminará alejándose o “caminando” fuera de la relación.

La interpretación está relacionada con la idea de que los zapatos representan movimiento y nuevos caminos.

Regalos que nunca debes de regalar a tu pareja si quieres evitar la mala suerte Getty Images

Perfume

Aunque un perfume suele ser uno de los regalos más populares entre parejas, existe una superstición que asegura que obsequiar una fragancia puede hacer que el amor se “evapore” con el paso del tiempo.

Según esta creencia, el aroma que desaparece poco a poco representa de manera simbólica la pérdida de sentimientos o el distanciamiento entre dos personas.

Espejos

De acuerdo con algunas supersticiones, un objeto que puede romperse simboliza una relación que podría fracturarse, como si las grietas representaran los problemas, distanciamientos o desacuerdos que pueden surgir entre una pareja, por eso es preferible evitarlas.

Perlas

Las perlas, aunque simbolizan elegancia y sofisticación, están rodeadas de una superstición que las relaciona con lágrimas, tristeza y momentos difíciles en el amor, por ello, algunas personas prefieren evitar regalarlas a su pareja y elegir otra joya para una ocasión romántica.

Al final, lo que realmente importa es la intención detrás del obsequio; sin embargo, si tú o tu pareja son supersticiosos, conocer estas tradiciones puede ayudarte a elegir un detalle que, además de bonito, tenga un significado positivo para ambos.