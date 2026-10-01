5 cosas que nunca debes decirle a alguien que le acaban de poner el cuerno (aunque sean con buena intención)

Cuando alguien descubre que le han sido infiel, es normal que sienta una mezcla de de tristeza, enojo, confusión, dolor y hasta culpa, se trata de un golpe emocional tan fuerte, que muchas veces les resulta difícil de procesar.

Y cuando intentamos ayudar para que esa persona deje de sentirse mal lo más rápido posible, podemos cometer el error de minimizar su dolor, en lugar de entender que no todo dolor necesita una solución inmediata, a veces, lo que más necesita es espacio, compañía y un poco de paciencia.

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Las frases que nunca debes decirle a alguien que acaba de descubrir una infidelidad

Aunque puedas tener la mejor intención para apoyar a esa persona que está pasando por una infidelidad, es mejor evitar hacer este tipo de comentarios que pueden minimizar sus emociones, o incluso hacerla sentir culpable de que le hayan puesto el cuerno.

“Tú eres mejor que ella”

Aunque puede parecer un comentario para levantarle el ánimo y hacerla sentir mejor, también puede desviar la conversación hacia una comparación que nadie necesita en ese momento, pues no necesita ser mejor que nadie, para sentirse bien consigo misma.

“Que no sepa que lo estás pasando mal”

Intentar aparentar indiferencia para que la otra persona no crea que tiene poder sobre ti puede parecer una buena estrategia, pero obligarte a esconder lo que sientes no hará que el dolor desaparezca.

Tienes derecho a procesar lo ocurrido a tu propio ritmo, sin convertir tu recuperación en una forma de demostrarle algo a quien te lastimó.

“Todo pasa por algo”

Aunque suele decirse con la intención de dar consuelo, esta frase puede minimizar el dolor de alguien que acaba de descubrir una infidelidad, pues en ese momento, probablemente no necesita encontrarle un significado a lo ocurrido, sino sentirse escuchada y tener espacio para procesarlo.

Las frases que nunca debes decirle a alguien que acaba de descubrir una infidelidad

“Seguro encontrarás a alguien mejor”

Puede sonar como una frase reconfortante, pero cuando alguien acaba de sufrir una traición probablemente no está pensando en conocer a otra persona, además, convertir la conversación en una cuestión de “encontrar a alguien mejor” puede desviar la atención de lo que realmente necesita en ese momento: sentirse escuchada.

“Yo siempre supe que esa persona no te convenía”

Aunque quizá lo dijiste con la intención de protegerla, en ese momento puede sonar como un “te lo dije”, y además de lidiar con la traición, la persona puede sentirse avergonzada por no haber visto antes las señales.

¿Qué hacer para reconfortar a quien acaba de pasar por una infidelidad?

Cuando alguien acaba de descubrir una infidelidad, no siempre necesita que otra persona le diga qué hacer. Puede necesitar desahogarse, llorar, ordenar sus ideas o simplemente sentir que no está atravesando ese momento en soledad.

En lugar de buscar una explicación inmediata o presionarla para tomar una decisión, una respuesta empática puede ser mucho más útil: “¿Quieres que te escuche?”.