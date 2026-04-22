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Amor y Sexo

5 actividades para conocer hombres buenos

Deja de usar apps de citas. Te decimos qué hobbies y lugares frecuentan los hombres con inteligencia emocional y metas claras.

Abril 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer y hombre felices tomando una clase de cocina

5 actividades para conocer hombres buenos.

Getty Images

Si sigues buscando al amor de tu vida en aplicaciones donde el compromiso dura lo que un storie, el problema no es tu suerte, es tu radar. Los hombres que valen la pena, esos con estabilidad, metas y una conversación que no te da sueño, no suelen estar perdiendo el tiempo en un catálogo digital; ¡están allá afuera! Viviendo su vida y cultivando pasiones. Si quieres un “buen hombre”, tienes que ir a donde el algoritmo no llega.

Según la experta en relaciones Logan Ury, autora de How to Not Die Alone, la clave para encontrar una pareja compatible es la “exposición orgánica” en entornos de intereses compartidos. Las comunidades de corredores o clubes de triatlón son una mina de oro: atraen hombres disciplinados, conscientes de su salud y con una mentalidad de superación constante. Por otro lado, los cursos de cata de vino o talleres de cocina de alto nivel suelen atraer a perfiles con estabilidad económica y una sensibilidad sensorial desarrollada; es el lugar perfecto para entablar una conversación sin el ruido de un antro.

mujer y hombre felices tomando una clase de vino

La clave para encontrar una pareja compatible es la “exposición orgánica” en entornos de intereses compartidos.

Getty Images

Si buscas a alguien con un coeficiente intelectual que sea estimulante, los eventos de networking profesional o lanzamientos de tecnología/negocios son el lugar ideal para aplicar tu power dressing. También, las clases de voluntariado o rescate animal filtran automáticamente a hombres con altos niveles de empatía y responsabilidad social. Finalmente, los campos de golf o clubes de pádel (la tendencia absoluta de 2026) son espacios donde la caballerosidad y la competencia sana se mezclan, permitiéndote observar su carácter bajo presión. Recuerda: para pescar un tiburón, no puedes seguir nadando en una tina de plástico.

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Sabías que a esto se le llama “efecto de proximidad”. La psicología social afirma que tendemos a enamorarnos de las personas que vemos con frecuencia en entornos familiares. Ir al mismo café o gimnasio a la misma hora aumenta tus probabilidades de éxito en un 40%.

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