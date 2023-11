Te decimos qué tan normal es tener relaciones cuando te encuentras en tu período, ¡olvida aquellos mitos que te han impedido hacerlo!

Por fin ha llegado esa noche esperada en la que conectarás a nivel sexual con tu pareja o crush, pero ¡sorpresa! Se atreviesa Andrés, el que viene cada mes, mejor conocido como menstruación. En la mayoría de las ocasiones el periodo suele intervenir en las relaciones íntimas debido a los mitos que se han creado en torno al mismo, pero debes saber que lo que has escuchado no es del todo cierto. ¿Cuáles son las principales mentiras que se dicen sobre tener relaciones sexuales durante tu ciclo menstrual?

3 Mitos sobre tener sexo durante tu periodo

Es sucio

¿Es escandaloso? Sí. ¿Es sucio? No. Se debe tener en cuenta que durante el sexo se pueden involucrar fluidos y excreciones, como sudor, orina, materia fecal y líquido eyaculatorio. El hecho de que haya sangre de por medio no hace que el acto sea sucio, pues es exactamente lo mismo que el resto de los fluidos; únicamente es cuestión de gustos. Para hacerlo más cómodo, puedes optar por colocar una toalla o por hacerlo en la regadera.

Es malo

¿Por qué sería malo? Mantener relaciones sexuales durante tu período puede ser saludable, pues incluso tiene grandes beneficios, como eliminar los cólicos, calambres y ponerte de mejor humor, esto debido a que el flujo ayuda como lubricante.

3 Mitos sobre tener sexo durante tu periodo Getty images

No te puedes embarazar

¿Sabías que estar en tus días no es garantía para no quedar embarazada? Esto es debido a que los espermatozoides no se mueren al momento de entrar a tu vagina, pueden permanecer cierto tiempo ahí. Si tienes sexo en los últimos días de tu periodo corres el riesgo de tener un embarazo no deseado. Si no deseas embarazarte, recuerda utilizar métodos anticonceptivos aunque estés en tu ciclo menstrual. Además, debes considerar un par de cosas más allá de las complicaciones naturales que trae la sangre. Quizá la más importante a tener en cuenta es que el periodo no te exime de adquirir o transmitir una infección de transmisión sexual (ITS) o quedar embarazada. Con esto queremos decir que jamás debes olvidar usar protección una vez que decidas pasar un buen rato, incluso si esto sucede cuando estás en tus días.