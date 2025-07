Ahn Hyo-seop da voz a Jinu en KPop Demon Hunters y esto fue lo que nos contó sobre la experiencia

Si creías que ya habías visto todo de Ahn Hyo-seop, prepárate para conocer una nueva faceta del actor, en la que ahora conquista el mundo del doblaje. Y no con cualquier personaje, ya que dio voz a Jinu, uno de los personajes más importantes de K-Pop Demon Hunters, la nueva película animada que fusiona K-pop, acción y mucha magia.

Una carta que cambió todo

Aunque ya conocía el guión, lo que realmente lo convenció fue algo más personal, una carta escrita por la directora Maggie Kang. “Sentí su cariño y la pasión detrás de esta historia. Fue imposible no querer ser parte”, cuenta. Así, Ahn Hyo-seop decidió aventurarse al reto de explorar un nuevo género.

¿Quién es Jinu? Un alma atrapada entre la luz y la oscuridad

Jinu no es el típico protagonista perfecto. Es un personaje marcado por una decisión dolorosa que lo llevó a perder su libertad y vivir atormentado por el pasado. “A pesar de todo, sigue teniendo amor, curiosidad y calidez”, dice el actor. Y eso se nota en cada escena.

Este proyecto fue más que solo prestar su voz

Aunque la grabación fue remota (él en Corea, el equipo en Estados Unidos), Ahn no solo prestó su voz. También grabó sus gestos, miradas y movimientos, que después fueron usados como referencia para animar a Jinu. Incluso el look final del personaje (incluyendo su icónica hoodie) está inspirado en él. “Fue como darle vida con todo mi cuerpo, no solo con mi voz”.

Una historia que se siente como un sueño (y un show de K-Pop)

Para Ahn, K-Pop Demon Hunters es mucho más que una peli animada. “Se siente como un performance en vivo. Música, emociones e historia están totalmente conectados”. Verla por primera vez fue, según sus palabras, “como soñar despierto”.

¿El mensaje detrás de este proyecto? Abrazar tu lado oscuro y seguir adelante

“Todos tenemos sombras. Lo valiente no es ignorarlas, sino enfrentarlas”, dice. Y si bien la película tiene acción, color y fantasía, también ofrece consuelo. “Espero que quien la vea, encuentre fuerza para confiar en su voz y avanzar”.