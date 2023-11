Entre la maternidad y la infertilidad, el elenco de Soy tu fan revela todo sobre la nueva temporada

Luego de la lo sucedido en “Soy tu fan: la película”, estrenada el año pasado, y una década después de que se estrenaran las temporadas 1 y 2, en 2010, Soy tu Fan regresa para una tercera temporada, mostrando la evolución tanto del grupo de amigos, como de la relación entre Charly (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro).

Platicamos con Ana Claudia Talancón (Charly), Martín Altomaro (Nicolás), Johanna Murillo (Fernanda), Gonzalo García Vivanco (Diego) y Caro Darman (psicóloga) sobre esta temporada de Soy tu fan en la que se abordan temas como la infertilidad y la maternidad en la serie creada por Dolores Fonzi y Constanza Novick.

¿Cómo tomaron la noticia de que volverían para una película y luego para una nueva temporada de la serie? ¿Cómo fue regresar a estos personajes?

Johanna: Con mucha alegría, emoción y alivio porque era algo que estábamos esperando desde hacía muchísimo tiempo.

Martin: Y lo de la serie salió después, cuando estábamos haciendo la película ahí medio salió y todos dijimos: ‘¡Sí!

Ana Claudia: Todos estallamos de felicidad, todo el equipo. La verdad se sintió muy emocionante después de tantos años retomar un proyecto que todos tenemos en el corazón, que llevamos con tanta pasión tanto los que lo hacemos como los espectadores, porque el público no lo ha soltado ni un día, todos los días, desde que empezó la primera temporada hasta ahora, me gritan por la calle, mínimo una vez al día, o hasta cuando estoy en mi casa y me asomo por la ventana, me dicen algo de Soy tu Fan. Es una maravilla y una emoción muy grande poder estar dándole a la gente lo que quería y nosotros haber vuelto para pasarla bomba como equipo, disfrutando de las líneas maravillosas y de la trama interesante que nos regalan Coca y Dolores, las escritoras.

Esta temporada toca temas importantes para quienes están entre los 35 y 45 años, como la maternidad y la infertilidad ¿cómo les gustaría que la serie y estos personajes fomenten conversaciones alrededor de estos temas importantes?

Martin: Justo eso, quisiéramos que se pongan esos temas sobre la mesa y que se puedan hablar de un montón de cosas. Me parece que en la Ciudad de México no son tabú pero sí necesitamos hablarlos más y hablarlos de una manera más abierta.

Johanna: Y con una perspectiva más amplia y con más posibilidades.

Ana Claudia: Es algo absolutamente real con lo que estamos teniendo que surfear y sortear las mujeres arriba de los 35, momento en que se empieza a volver muy difícil embarazarse. Es típico que te dicen ‘yo conozco a una señora de 45 que se embarazó perfecto’ y son raros los casos, y sí se da, pero la verdad es que después de los 35 cada vez se pone mucho más difícil. Emocionalmente es un proceso muy desgastante, yo espero definitivamente que la serie abra la ventana y la oportunidad para la plática, para la discusión, para la reflexión entre parejas y entre las mujeres solas también, porque la fecundación in vitro o la fertilidad asistida es algo que se puede hacer en pareja o como mujer sola también, así que espero despertar estas pláticas.

Caro Darman: Me parece importantísimo que se cuestionen los imperativos de que la felicidad de la mujer depende de la pareja y la maternidad, y de que existe una sola manera válida de ejercer esa maternidad. No es una conversación nueva la que cuestiona los mandatos, roles y exclusiones que la sociedad impone a mujeres y hombres, pero son debates que en ciertos países y ciertas generaciones hoy en día están más vigentes que en otros. Creo que en la cultura popular mexicana todo esto sigue siendo bastante tabú, y me apasiona formar parte de un proyecto -que además es tan querido por el público- que viene a arrojar luz sobre estos temas. Ver que no hay una sola manera de hacer las cosas es el primer paso para cambiar.

¿Cómo creen que estos personajes representan a una generación de mujeres que se pregunta constantemente si quieren maternar?

Caro Darman: La decisión de tener o no tener hijos es muy íntima y personal. Lo que ocurre es que prácticamente nunca se respetó que las mujeres ejerzan la libertad de tomar esa decisión, o concretamente no se respetó la decisión de no hacerlo como una opción válida, más bien parece desatar un encono feroz en una gran parte de la sociedad, porque el status quo de la mayor parte de mundo dicta que tener hijos es el rol principal de la mujer. Creo que muchas personas (sobre todo de ciertas generaciones para arriba) sienten que el mero cuestionamiento a esa imposición resquebraja parte de la configuración de su identidad y eso los asusta. Las personas tienen que poder ejercer la libertad de decidir si quieren o no tener hijos sin ser juzgadas. Es la única decisión que no tiene vuelta atrás. Ahora, en la práctica, cuánto hay de deseo y cuánto hay de mandato en esa decisión es muy difícil de discernir, y cada quién tomará la mejor decisión que pueda.

Johanna: Creo que identifica muy bien los cuestionamientos que, por lo menos yo, en mi contexto y en mi grupo de amigas, sí nos tuvimos que enfrentar. Descubrir que esta idea del matrimonio a lo mejor no era como esperábamos y que a lo mejor sí hay otras maneras distintas de abordar una relación de pareja, que todos estos mandatos sociales, que desde una generación un poco más liberal pero a la que todavía nos dimos cuenta que nos faltaba un chorro de camino que andar y mucha piedra que picar, eso era, el entender que lo que nos imaginamos que ya teníamos resuelto, no lo teníamos tan resuelto y que nos demos chance de cuestionarnos desde otro lugar y que lo que decidamos sepamos que es válido y que estamos en el absoluto derecho de decidirlo.

Ana Claudia: Considero que las representa totalmente porque hay muchas mujeres, por ejemplo entre mis amigas o conocidas más grandes que yo, o incluso más chicas que yo, todo el mundo está entre que si congela sus óvulos. Realmente espero que a partir de la serie también se pongan a investigar, porque una cosa es congelar los óvulos, otra es congelar los embriones, otra cosa es embarazarte de manera asistida cuando sí tienes una pareja, y creo que el hecho de ver a Charlie pasar por esto a mí me tocó mucho, porque fue algo que yo atravesé como Ana Claudia. El hecho de ver a Charlie atravesar este proceso para mí fue muy catártico, honestamente. Muchas mujeres que también han atravesado este proceso, muchas de ellas lo han atravesado solas, yo gran parte de ese proceso lo atravesé sola, pero también para alguien que lo está haciendo con una pareja aún así le cuesta trabajo, es una montaña rusa fuertísima de emociones. Aparte de ser catártico me ayudó a procesar todo lo que yo viví, y fue muy empoderante darme cuenta de lo valiente que fui, me ayudó a sentirme que no soy un bicho raro que estaba dramatizando, sino al contrario, me sentí orgullosa de mí misma por la valentía que tuve y creo que para muchas mujeres será igual.

Continuando con lo que nos cuentas, ¿nos podrías contar más sobre cómo ha sido tu propia relación con la maternidad?

Ana Claudia: A mí me ha tocado a veces ser mi propia mamá, me ha tocado a veces ser mamá de mis papás, mamá de mis hermanos, de amigos, he tenido varias mascotas y creo que esta manera de amar, de una forma totalmente libre, de una forma totalmente desapegada sin esperar nada a cambio, es uno de los amores más bonitos que podemos sentir. La maternidad no específicamente se disfruta cuando eres capaz de parir un hijo, como estoy mencionando hay muchas formas de vivirla y para mí es esa expresión de amor puro que se tiene por otro ser al que se le intenta ayudar de todas las formas, y lo tienes que hacer de una manera muy libre, porque los hijos en realidad no son de quien los da a luz sino que tienen su propia energía, su propio camino y por eso muchas personas, a muchas madres les cuesta dejar ir a los hijos, se les olvida que están preparándolos para el mundo y que en algún momento tendrán su propia vida quizá separada a la de los papás, si es que así se da o así lo deciden.

Gonzalo, en esta temporada tu personaje está buscando el éxito profesional mientras su pareja, Rocío, está muy abrumada siendo mamá de dos hijos de edades muy diferentes, ¿qué consejo le darías a una pareja que está en una situación como esta? ¿cómo pueden los hombres involucrarse más en la crianza como un trabajo de equipo?

Gonzalo: Justamente como lo dices, que el hombre se involucre mucho más en el tema de la crianza, de romper con los estigmas del hombre trabajador y de que la mujer se queda en casa, que esto puede variar. Y escuchar mucho a tu pareja ¿cuáles son sus dudas? ¿qué quiere? Hay que escuchar a la pareja para ver qué necesita, es fundamental escuchar al otro, sus miedos, sus dudas y estar abierto a sus necesidades.

Johanna: Y sin juzgar, que eso es lo complicado, porque luego las necesidades del otro no necesariamente van con lo que creías.

Martin: Y sin cobrársela después, diciéndole: ‘Ah, pero acuérdate que yo te dije’, no no.

Martin, finalmente Charlie y Nico están juntos, intentando convertirse en papás y en continuar su proyecto de pareja ¿ves en su futuro la posibilidad de una boda?

Martin: No tengo idea, pero creo que ellos aparte de estar viviendo la posibilidad de maternar, también son una pareja que se reencontró después de muchos años de estar separados, entonces están viviendo ese momento de reencuentro, que no es que sea tan sencillo poner a dos personas que se separaron 8 años, eso también tiene su chiste, y aparte están en el proceso de formar una familia juntos, entonces hay muchas cosas. ¡Tienen muchos problemas como para pensar en la boda! (risas)

Y tú, Ana Claudia, ¿cómo te imaginas a Charlie y a Nico en un futuro?

Ana Claudia: Híjole es que te estaría hablando de lo que va a pasar en esta temporada, pero me los imagino definitivamente evolucionando como todos los seres humanos. Algo que tiene increíble esta serie es que es una representación de la sociedad y cómo todos los humanos vamos en evolución; la línea evolutiva ojalá fuera derechita, pero ni siquiera es vertical, muchas veces caemos, otras veces subimos, luego caemos más abajo y luego volvemos a subir; es parte de la vida. Lo bonito es que todo pasa, tanto lo bueno como lo malo, los altos sabes que van a bajar, los bajos sabes que van a subir y así me imagino esta relación; tendrán sus momentos buenos, otros en los que vuelvan a discutir, y es lo que lo mantiene picante, lo que mantiene entretenida esta relación.

Sin spoilear el final de esta temporada, ¿hay posibilidad de continuar o es la última y nos vamos?

Johanna: Ha sido un ejercicio bien padre de hacer presencia en el presente.

Martin: Disfrutar esto ahorita, hoy.

Johanna: Ya iremos viendo qué va pasando, porque eso sí, ha sido uno de los aprendizajes que ya como cuarentonas y cuarentonas nos ha tocado, que no sabes qué va a pasar, la vida da muchísimas vueltas, vueltas que no te imaginabas, entonces ya veremos qué pasa y pues que nos sorprenda.

Gonzalo: Yo creo que a todos nos encantaría, ya que pase es otra cosa, pero qué gozada seguir trabajando con estos personajes, con los amigos, con un equipo tan increíble.

¿A ti te gustaría continuar Ana Claudia?

Ana Claudia: ¡Claro!, ¿cómo va a haber Soy tu fan sin Charlie? Tendrían que matar a mi personaje o algo, pero la verdad es que definitivamente como equipo disfrutamos mucho los personajes, es un proyecto que tenemos en el alma desde hace muchos años y siempre es una bendición poder volverlo a realizar, volvernos a juntar, seguir creciendo junto con nuestros personajes y que nuestros personajes que crezcan también junto con nosotros, sería un honor.

¿Por qué les gustaría que la gente vea esta nueva temporada de Soy tu Fan?

Gonzalo: Porque está increíble.

Johanna: Por nostalgia.

Martin: Porque está hecha con mucho amor y cariño para los fans de Soy tu fan, y los que no la conocen y se quieren sumar, ¡por favor vengan!

Johanna: Van a pasar un rato divertido, simpático, nostálgico, tierno.

Nuevos personajes

Esta temporada se suman nuevos personajes a la serie, entre ellos el de Caro Darman, quien interpreta a Patricia, una psicoanalista argentina.

Caro, ¿tú cómo te integraste a Soy Tu Fan?

Caro Darman: Originalmente hice casting para otro personaje, que era mexicano. Pasé mucho tiempo sin recibir novedades, así que pensé que no había quedado. De pronto un día recibí una llamada ofreciéndome el papel de Patricia, una psicoanalista argentina, ¡fue una enorme sorpresa! Más tarde Constanza -showrunner y directora del proyecto- me contó que cuando vio mi video estaba segura de que yo era mexicana, y de pura casualidad en la sala estaba un actor argentino que me conoce que le contó que yo era argentina, ¡no lo podían creer! Lo primero que hizo el día que nos conocimos fue asegurarse de que aún pudiera hacer mi acento argentino, ya que era importante para el rol de Patricia.

¿Cuál era tu opinión de la serie y la película antes de entrar al proyecto?

Caro Darman: Cuando llegué a Ciudad de México, hace mucho años, no había visto mucha televisión mexicana, y Soy Tu Fan fue la primera serie que vi. Fue totalmente diferente de lo que me esperaba, me conmovió muchísimo y colaboró en gran medida a fijarla dirección en la que quería llevar mi carrera. Dicho eso, ¡jamás imaginé que habría una tercera temporada! Es por eso que este proyecto tiene un valor muy especial para mí, y me resulta un gran honor poder colaborar en contar esta historia. La película salió después de que yo me integrara a la tercera temporada de la serie, ¡pero está buenísima!

Foto de Carolina

¿Cómo fue tu experiencia integrándote a este equipo que ya se conocía de hace tanto tiempo?

Caro Darman: Me tocó trabajar con Maya y fue una experiencia hermosa y enormemente constructiva. Además de ser una excelente actriz y compañera, es una activista apasionada y encontré que en ese sentido tenemos mucho en común.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Caro Darman: Pronto se estrena la serie de Pedro Infante en la que hice el rol de Chavela, su primera pareja. Acabo de terminar de grabar un rol co-protagónico en una película del director Roberto Fiesco, y estoy produciendo un proyecto teatral para el próximo año, ya llevo muchos años sin actuar en teatro y lo extraño muchísimo. También estoy volviendo a escribir, y me apasiona la idea de producir mi propio contenido.