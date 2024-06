Así fue la historia de amor y tensiones entre Ryan Gosling y Rachel McAdams en ‘Diario de una pasión’

Más de veinte años han pasado desde su estreno, pero Diario de una pasión, también conocida como El diario de Noah, está considerada como uno de los mejores dramas románticos de la historia del cine. Gran parte de ello se debe a la dupla que hicieron Ryan Gosling y Rachel McAdams, que dieron vida a Noah Calhoun y Allison “Allie” Calhoun.

Era tanto el amor que destilaban en pantalla, que cualquiera podría pensar que la pareja congeniaba delante y detrás de las cámaras, pero… la realidad es muy diferente. El director Nick Cassavetes mencionó en una entrevista que los intérpretes no se llevaban bien durante el rodaje de la película.

Cassavetes habló del tema por primera vez en una entrevista de 2014 con VH1. La entrevista detalla que los actores tenían enfoques diferentes sobre el trabajo.

“Tal vez no deba contar esta historia, pero un día no se llevaban bien en el plató. Realmente no. Ryan vino a verme, había 150 personas en una gran escena y me dijo: ‘Nick, ven aquí'. Estaba haciendo una escena con Rachel y me dijo: "¿Podrías sacarla de aquí y traer a otra actriz para que lea fuera de cámara conmigo?” Le dije: "¿Qué?” Me dijo: “No puedo. No puedo hacerlo con ella. No estoy consiguiendo nada con esto’. [Más tarde] entramos en una habitación con un productor; empezaron a gritarse y a chillarse. Me fui... Y todo mejoró después de eso, ¿sabes? Creo que Ryan la respetaba por defender a su personaje y Rachel estaba contenta de que eso saliera a la luz. El resto de la película no fue un camino de rosas, pero sí más tranquilo”.

Durante una charla con Entertainment Weekly para celebrar el 20 aniversario de la película, Cassavetes confesó que estaba arrepentido de haber contado lo sucedido entre sus protagonistas:

“La última vez que hice una entrevista sobre esto, solté la sopa sobre eso. Me arrepentí. Todo el mundo me pregunta por qué lo cuentas. No lo sé. Me pilló en un mal día, pero si [McAdams y Gosling] están por aquí, les pido disculpas. No debería haberlo contado”.

De la tensión al amor

Sin embargo, como si de otra película de amor se tratara, McAdams y Gosling convirtieron la tensión del rodaje en un romance de verdad cuando empezaron a salir en 2005. La pareja rompió dos años después. Cassavetes también habló de ello:

“Se enamoraron y se convirtieron en una pareja maravillosa y fogosa. Sigo pensando que se tienen mucho respeto y amor, pero al principio no era así. Pero ambos son los mejores actores del mundo, y algunas de las cosas que les pedí que interpretaran eran muy difíciles, y no había nada que no pudieran hacer”.

Diario de una pasión es una de las cintas de amor más famosas de la historia y su legado se traduce en varios ejemplos. En 2022 se creó un musical de Broadway basado en esta historia. El musical fue nominado a los premios Tony y recibió críticas positivas de la crítica.

¿Qué opinas sobre ella? ¿Crees que es una de las películas más apasionadas de todos los tiempos?