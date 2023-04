Las 10 tendencias que marcarán las bodas de 2023

Uno de los momentos más esperados para quienes se van a casar el próximo año ya está aquí. Los profesionales de Bodas.com.mx, web de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, descubren las tendencias que marcarán las bodas de 2023. Enlaces que prometen convertirse en verdaderos festivales donde la fiesta, el cariño y el amor seguirán siendo los grandes protagonistas.

Wedding fest

Como si de un auténtico festival se tratara, las bodas diseñadas pensando en estos grandes eventos de música llegan pisando fuerte. Música, neones, fuegos artificiales, cañones de humo, lentes de sol, pulseras, maquillajes flúor,… se convierten en protagonistas de las bodas de 2023 que serán, sobre todo, una gran fiesta. Y es que el espíritu festivalero llevará a las parejas a sorprender a sus invitados a través de elementos como los glitter bar, que recrean maquillajes de fantasía y pinturas flúor, o los tatto corners, para que quien lo desee pueda llevarse un recuerdo del gran día tatuado en la piel.

Bodas eclécticas

¿Por qué elegir un estilo de boda pudiendo mezclar más de uno? Las bodas de 2022 ya apuntaban maneras en lo que a romper normas se refiere. Sin embargo, las bodas del próximo año lo harán por completo en el ámbito del estilo, la estética y el formato. El ‘todo vale’ del estilo ecléctico hará presenciar bodas donde los elementos más tradicionales se mezclarán con otros más modernos. Por eso, no será extraño asistir a una ceremonia donde lo rústico lo inunde todo, pero luego la fiesta tenga una esencia mucho más vanguardista, con neones y carteles de colores vivos. Y es que, las parejas, además de sorprender, buscan crear una boda única.

Los invitados más VIP

La pareja quiere compartir su boda con sus amigos y familia más importante. En este sentido, las bodas se tornan más íntimas, pero no por el número de personas que asisten, sino porque la pareja celebra ese día junto a sus personas preferidas: amigos de toda la vida, mascotas, niños, compañeros de trabajo que se han vuelto imprescindibles… Ahora la lista de invitados ya no tiene hueco para las personas que no forman parte del día a día de la pareja. Buscan compartir intimidad y complicidad con cada uno de ellos.

Banquetes con menos protocolo, más detalle y una invasión botánica

Los banquetes ganan flexibilidad y dinamismo, eliminando la asignación de los asientos o, por lo menos, haciendo que la disposición sea más libre y variable. Además, los banquetes ya no consisten solo el momento de sentarse a comer, sino que se intercalan diversas actividades aportando movilidad y animación también durante la comida.

Respecto a la decoración de las mesas, se busca el efecto ‘instagrameable’, creando composiciones muy pensadas y personalizadas dándole un mayor protagonismo a las vajillas, copas y mantelería, que pasan a ser de colores mucho más llamativos. Además, llega la green revolution, una invasión botánica que llena las bodas de plantas, árboles y todo tipo de flores para transformar cualquier espacio en un entorno natural.

Iluminación llena de vida

En sintonía total con los wedding fest, los cielos estrellados que hemos visto en las bodas de este año dan paso a una iluminación llena de luces de colores estridentes y vistosos. Y es que el estilo fiestero rompe con el halo romántico y mágico que hemos visto hasta la fecha. Las lámparas voluminosas, los neones o las bolas de discoteca aportarán un toque revival y glamuroso no solo en la iluminación, también en la decoración.

Del pastel de boda a los cakesicles

Aunque continuaremos viendo mini réplicas del pastel de boda, la tendencia más dulce para este 2023 serán los cakesicles, o lo que es lo mismo, pequeñas falsas paletas de helado, tipo magnums, hechos de pastel o bizcocho. Un elemento más que busca crear ese ‘efecto wow’ entre todos los invitados. Y es que, cuando los invitados piensen que van a comer el típico helado de siempre, se encontrarán con el pastel de boda.

Foto: getty Images

Moda nupcial

Los estampados florales en los looks de novia compartirán protagonismo junto con el clásico blanco. Unas flores que también podrán estar presentes en encajes, bordados y en formas 3D y se verán tanto en los looks de novia como en trajes de fiesta. Las hombreras, las plumas y los flecos también serán un nuevo imprescindible para las brides de 2023, aportando un toque sexy y diferenciador. Igual de imprescindible se vuelve lucir un segundo vestido que, además de sorprender a los invitados, busca aportar comodidad para la gran fiesta. Sin olvidarnos de las capas, que se convierten en el complemento estrella del próximo año.

¿Y para ellos? El total white o el blanco y negro serán las opciones cromáticas que más se verán en los looks de los grandes protagonistas, que tenderán a un corte más ancho. Y para los más atrevidos, el fajín será un complemento imprescindible.

La moda de invitada apuesta por dar protagonismo a las hombreras, flecos, drapeados, transparencias, cuerpos encorsetados y cortes asimétricos en looks en los que reinará el total block, con una presencia destacada del fucsia y del rosa. Para ellos, los diseños más holgados, las corbatas de moño XXL y las blusas y camisas con brillos y transparencias serán el must have de la temporada.

Del álbum impreso al social first

Las redes sociales se han convertido en el centro de nuestro día a día y en las bodas no iba a ser menos. Y es que, según el Libro Blanco de las Bodas, publicado por Bodas.com.mx en colaboración con el profesor de ESADE, Carles Torrecilla, y Google, 8 de cada 10 parejas comparte su gran día a través de las redes sociales. En este sentido, se piensan videos con formatos más cortos como el trailer, Reels o vídeos para TikTok. También se crean filtros personalizados para la boda, para que los invitados puedan subir las imágenes junto a los nombres de la pareja, la fecha del gran día y elementos de la temática nupcial.

Respecto al estilo, se verán imágenes y clips mucho más naturales e improvisados, pero igual de trabajados y pensados en los que la posproducción adquiere mucho peso.

Ramos oversize y monocromáticos (también para ellos)

En las bodas de 2023 no hay lugar para la discreción, tampoco en los ramos. Las composiciones florales se tornan más vistosas y grandilocuentes, con diferentes anchos, largos y tipos de flores. Los ramos monocromáticos, generalmente con flores blancas, serán muy populares. Y en las bodas de 2023 los ramos ya no serán solo cosa de ellas. Los millennials y los zoomers siguen rompiendo muchos tabúes y han disipado las líneas y diferencias entre géneros, también en las bodas.

Luna de miel: en busca del destino perdido

En 2023, la tendencia de la luna de miel pasa por alejarse de las aglomeraciones. Las parejas buscarán lugares menos conocidos y concurridos, distintos a los más vistos en Instagram. Chile, Perú o un Safari se convierten en destinos estrella para encontrar esa intimidad y romanticismo que tanto ansían las parejas durante un viaje tan especial, pero en especial Bali es uno de los lugares que más buscan las parejas mexicanas.