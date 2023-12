¿Cómo saber si ha llegado el momento de decirle adiós a esa persona? Continúa leyendo y toma nota...

Los ciclos y las relaciones entre dos personas en ocasiones tienen fecha de caducidad, y no hablamos únicamente en términos románticos. La ruptura de vínculos entre dos individuos también puede presentarse en el ámbito laboral, familiar y de amistad, pero ¿cómo saber cuando ha llegado el momento de dejar ir a una persona de tu vida? Existen ciertas señales que revelan que tu ciclo con una persona ha terminado.

Señales de que tu ciclo con una persona ya terminó

Peleas constantes

Todo es motivo de roce, cualquier tema de conversación termina en discusión y la paciencia ya no forma parte de su relación. Las peleas son constantes y suben cada vez más de tono, al grado de no poder tener resolución.

No tienen planes a futuro

Ya no comparten cosas en común, por lo que ya no tienen planes a futuro en conjunto. Tienen ideales diferentes y su forma de ver la vida ya no empata. Mientras que tú quieres ir a la derecha, la otra persona quiere ir a la izquierda.

Ya no son prioridad

Ahora hay cosas más importantes antes que procurar su relación. La comunicación se ha perdido y nunca se preocupan por las cosas más básicas, como preguntar cómo va el trabajo, qué preocupaciones tienen o si hay algo que les esté incomodando.

Ya no hay afecto

Existen diferentes formas de demostrar cariño, ya sea mediante abrazos, besos, caricias, apoyo, empatía, paciencia y comprensión. Si estas acciones ya no forman parte de tu vínculo con esa persona, es muy probable que tu relación ya haya terminado.



No hay confianza

Todo es motivo de duda y cuestionamiento. Las mentiras y la incomodidad ya sustituyeron la confianza y no te sientes en libertad de contarle tus cosas personales a esa persona. Recuerda que si no hay franqueza y seguridad en una relación, entonces no hay nada.