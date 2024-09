Razones por las que un hombre te rechaza sexualmente

No sólo se trata de poca o nula atracción, hay al menos otros seis motivos por los que un hombre te rechaza sexualmente y están lejos de su control…

La ciencia ha revelado que los hombres piensan en sexo entre 5 y 8 veces al día, mucho más de lo que dedican en promedio las mujeres lo cual indica que es un pensamiento muy frecuente en su cotidianidad, aunque no siempre es de manera consciente.

Si el sexo es un pensamiento y un deseo constante en la vida de los hombres ¿por qué se negaría a tener intimidad? No sólo se trata de atracción física, a veces hay otros factores que están lejos de su alcance y que los obligan a decir que no, así que no lo tomes personal y sigue leyendo para saber cuál podría ser la razón de su rechazo.

Razones por las que los hombres dicen que no al sexo

Recuerda que lo más importante en los intercambios sexuales es el consentimiento y el respeto, si un hombre te dice que no, estas podrían ser sus razones.

Baja testosterona

Cuando los niveles de testosterona disminuyen, las erecciones suelen ser pocas y de muy mala calidad, además de que el deseo disminuye radicalmente, motivo suficiente para que un hombre diga que no.

Baja testosterona Getty images

Ansiedad

Desafortunadamente, la mayoría de los hombres limitan las posibilidades sexuales a la penetración dejando de lado los jugueteos y otras prácticas igual de excitantes y eficientes para alcanzar el orgasmo, por ello el sexo les resulta muy exigente física y mentalmente. Razón suficiente para una negativa.

Autosuficiencia

Aunque es un porcentaje menor, existen hombres que prefieren la masturbación para satisfacer sus necesidades sexuales, estos hombres suelen recurrir a la pornografía para cumplir con la cuota mínima que exige el cuerpo.

Algunos hombres recurren a la masturbación Getty images

Aburrimiento

Cuando se trata de relaciones estables es muy común que los hombres cambien su atención a otras cosas no sexuales de la relación, desafortunadamente este es un escenario ideal para buscar aventuras que le regresen la emoción a su vida sexual y es que a veces ellos sólo quieren sexo sin compromisos emocionales o afectivos.

Infidelidad

Para los hombres el sexo requiere de grandes inversiones de energía física, por ello, es muy difícil complacer a más de una pareja. La infidelidad es una de las posibilidades más recurrentes por las que un hombre te rechaza sexualmente, además, algunas veces la infidelidad va acompañada por la culpa.