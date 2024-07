¿Qué pasa si una mujer toma viagra? Esto dicen los expertos

El viagra trata la disfunción eréctil en los hombres y mejora su vida sexual, pero ¿qué pasa en el caso de las mujeres?

El viagra se ha convertido en uno de los fármacos más utilizados por el sexo masculino para tratar los problemas de disfunción erectil. Esta pastilla contiene un componente que aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene para ayudar al hombre a tener una erección duradera y rígida.

De acuerdo a un video de la Doctora Laura Salazar, el viagra en las mujeres no tiene ningún efecto: “Nuestro deseo sexual funciona distinto. Podemos estar mojadísimas y al mismo tiempo no tener deseo sexual. Es una reacción fisiológica natural porque la vulva es muy reactiva. Para tener deseo sexual no basta con mojarnos e hincharnos. Nuestro deseo sexual no está en la vulva, sino en el cerebro. El viagra no estimula el cerebro, solo manda sangre allí abajo, Es por eso que para nosotras, es inútil”.

Debido a que los mecanismos de excitación son diferentes en las mujeres, el viagra resulta no funcionar de igual forma.

¿Qué pasa si una mujer toma viagra?

De acuerdo a diversas investigaciones médicas, los efectos secundarios de que una mujer consuma viagra son los siguientes:



Cefaleas intensas

Vómitos y mareos,

Dolor de espalda

Congestión nasal

Cambios visuales, sensibilidad a la luz o visión borrosa.

Paro cardíaco.