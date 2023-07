¿Qué hacer si tu pareja no te atrae físicamente?

Hay mujeres que están con una persona porque les encanta su personalidad, pero físicamente no sienten tanta atracción; ¡si es tu caso, te decimos lo que puedes hacer!

Vivimos en un mundo en el que la belleza importa y mucho, sin embargo, te has preguntado; ¿qué es la belleza?, cada persona tiene un concepto diferente de ella, por lo que no podríamos decir que significa lo mismo para todos los seres humanos. Se ha dicho que de la vista nace el amor, pero en ocasiones no es así, hay muchas parejas que están muy enamoradas pero no se atraen físicamente. Si este es tu caso, continúa leyendo para recibir algunos consejos para saber lo que debes hacer.

Mi pareja no me atrae físicamente

¿Qué te gusta de él?

Antes que nada, tienes que saber identificar qué es lo que te gusta de tu pareja ¡por algo se volvió tu novio!; puede ser que su personalidad te vuelve loca o simplemente existe una química inexplicable entre ustedes, ¡hay mil cosas que pueden ser lo que llama tu atención! Lo único que debes hacer es detectarlas y tenerlas presentes todo el tiempo; específicamente cuando te pase por la cabeza que tu pareja no te atrae físicamente.

¿Qué te gusta de él? Foto: Getty images

No necesitas llenar ninguna expectativa

Tómate unos momentos para analizar si realmente no te atrae físicamente o si quizá te sientes presionada socialmente porque no cumple con los parámetros de belleza marcados por la sociedad. Piensa que, por algo decidiste estar con él, algo te gustó para que pudieras engancharte y llegar tan lejos con esa persona.

No necesitas llenar ninguna expectativa Foto: Getty Images

No todo tiene que ver con el exterior

Lo ideal es que todo el mundo pudiera fijarse en el interior y no en el exterior; ¡tristemente no es así!, pero tú decidiste comenzar una relación con tu pareja porque seguramente encontraste algo en su interior que llamó tu atención, así que cada que comiences a pensar que tu novio no te gusta físicamente, analiza que cuando pasen los años, el físico pasará a segundo plano y te vas a quedar con lo que importa en realidad: los sentimientos.

¿Qué hacer si tu pareja no te atrae físicamente? Foto: Getty Images

Recuerda que lo más importante es que tú te sientas bien contigo misma, si crees que no puedes lidiar con la situación, entonces probablemente es hora de platicar con tu pareja y ser sincera con él y contigo.