5 Preguntas que te tienes que hacer antes de vivir en pareja

¿Vas a tomar la decisión de vivir en pareja?, es importante que se hagan una serie de preguntas para determinar si están listos para esta nueva etapa. ¡Te decimos cómo saberlo!

Cosas que debes cuestionarte antes de vivir tu pareja

¿Ambos esperamos lo mismo de la vida?

Es algo que ya deberían haber hablado antes. No puedes compartir tu vida con alguien que no piensa llegar a los lugares que tú quieres, por ejemplo; a lo mejor tu sueño más grande es tener hijos, pero para él eso no está dentro de sus prioridades, por lo tanto, en un futuro tendrán conflictos porque alguno de los dos se verá obligado a renunciar a lo que quiere.

¿Puedes ser tú con esa persona?

Sabes que estás con la persona ideal porque no tienes que colocarte ninguna máscara en su presencia. Te sientes libre a su lado, este punto es muy importante porque vas a compartir espacios con tu pareja todo el tiempo, lo ideal es que construyan un hogar donde los dos se sientan cómodos en cualquier aspecto.

¿Crees que son capaces de crecer juntos?

Conocen perfecto la definición de la palabra equipo; todos los días se empujan a salir de la cama y ser su mejor versión, además, se admiran y se dan ánimos en los momentos que quieren tirar la toalla. Ambos se apoyan constantemente para conseguir lo que se proponen.

¿Están dispuestos a compartir sus finanzas?

Para algunos resulta un poco incómodo tocar el tema, pero cuando vives en pareja es inevitable hablar de dinero. Necesitan llegar acuerdos para cubrir los gastos de la casa y compartir, de alguna manera, sus ingresos.

¿Hay respeto entre ustedes?

El respeto es algo que se nota desde el principio, desde los actos más pequeños como tener algún detalle de vez en cuando, hasta el momento en el que tienen una discusión y saben resolverlo de la mejor manera posible sin gritar, ni tampoco atentar contra la integridad del otro.

Vivir en pareja es algo maravilloso, si quieres que su experiencia sea agradable, es indispensable que se hagan estas preguntas antes de comenzar a buscar departamento.