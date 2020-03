¿Por qué te está escribiendo tu ex novio durante la cuarentena?

“Hola, ¿cómo estás?”, una pregunta que recibes de muchas personas, pero especialmente extraña cuando viene de tu ex. Y sí, parece que en este periodo de #mequedoencasa es un imperativo para todos, ex novios, novias, parejas de una noche o compañeros de aventura cobran vida con mensajes durante la cuarentena.

Pero, ¿cómo es que todos los ex del mundo están despertando en este momento? Tal vez vuelvan con un mensaje, un correo electrónico o lo más atrevido… con una llamada telefónica. Y en un instante, las fantasías románticas comienzan con promesas de amor eterno. ¡Alto! Antes de quedar atrapada en un entusiasmo fácil y sobre todo, para evitar meterse en situaciones desordenadas, que en este momento no son necesarias, hablamos con Maria Claudia Biscione, psicoterapeuta y sexología, para entender por qué todos los ex (o la mayoría de ellos) nos están contactando.

Por qué un ex viene a buscarte durante la cuarentena

“Comenzaría con que el aburrimiento parece atrapar a muchas personas y que puede empujar, a veces, sin vergüenza, a buscar a algún ex”, explica la experta. “Pero este período en casa con una emergencia en progreso también es un momento de mayor introspección, de presupuestos y, entonces, también puede suceder que pienses con ternura en tus seres queridos y, quizás, el sincero deseo de obtener noticias de tu ex y saber cómo está”. Incluso los sentimientos detrás de un mensaje tienen diferentes matices. “Es posible que sea necesario volver a conectar una comunicación perdida, en otros casos solo es el deseo narcisista de verificar qué sienten por ti todavía. O la motivación es puramente sexual y, especialmente en este aislamiento, solo se busca a alguien para juegos eróticos”.

Si el mensaje de tu ex no es apropiado, esto es lo que debes hacer

No siempre terminaron bien y ver un mensaje de tu ex que fue fatal contigo y aparece en tus chats puede ser molesto. “Diría que un contacto del ex se vuelve inconveniente cuando de repente irrumpe en tu vida, tal vez llamando directamente”, dice la psicoterapeuta. “Otro caso malo es cuando el otro es descuidado con la historia que terminó mal y tiene la descarada idea de regresar a la vida sin nada que decir; o de nuevo, no está respetando tu relación amorosa nueva y actual. En resumen, en un momento como este, tan desestabilizador para todos, los retornos de los exes deberían ser al menos delicados y no intensivos”. Pero, ¿qué haces si te encuentras en una situación como esta? “Pregúntate de inmediato qué te molestó, y en consecuencia, el significado que podría tener responderle”. Sí, porque la opción de ignorar siempre es válida.

Si aparece tu ex, puede ser una oportunidad para aclarar

Cambiamos el escenario, porque el hecho de que el ex haya aparecido puede ser la oportunidad de encontrar una tregua e incluso mejorar la relación entre ambos. “Creo que la falta de cercanía se puede salvar mediante una disposición mutua a una escucha y diálogo más sinceros y profundos”, afirma Biscione. “De alguna manera, el hecho de que no puedas tener contacto físico y por lo tanto, hacer el amor, contiene fuegos de paja y, en cambio puedes darte tiempo para comprender qué no funcionó o qué puso el vínculo en crisis. En resumen, este es un buen momento para la reflexión, para un cuestionamiento personal y una mejor comprensión de la dinámica de la pareja. Es una oportunidad para contactarnos, mirarnos con ojos diferentes, aunque desde la distancia y encontrar nuevas formas de complicidad e intimidad”.

Si el ex es solo un amigo para ti, pueden reír juntos

Tal vez estás totalmente por encima de tu ex, ya ni te parece atractivo. De hecho, tal vez hayas pasado al final de la historia y ahora solo lo consideres un amigo. “En este caso, no alimentes falsas esperanzas en un momento en que el ex, en soledad, te necesita”, sugiere la experta. “Mantén la distancia correcta, para no lastimarlo, explicándole sinceramente lo que sientes. Si, por otro lado, han seguido siendo amigos, el intercambio de mensajes puede ofrecer momentos ligeros y despreocupados, tal vez incluso reírse de cuando estaban juntos”.

¿Nunca has dejado de pensar en el ex y en tus sueños todavía piensas que podrían estar juntos?

Algunos ex permanecen en nuestros corazones e incluso si las cosas no salieron como queríamos, no podemos olvidarlo y la esperanza de regresar como pareja nunca se ha desvanecido. “Presta atención e intenta comprender cuál es la verdadera motivación para esta repentina reaparición. Concéntrate en el significado real de tus palabras e idealiza el hecho de que pareció. Tómate el tiempo antes de responder si fue un mensaje superficial o motivado por intenciones más profundas”. ¿Qué pasa si estás abrumado por la emoción? “Despréndete hablando con alguien que conozcas bien y que pueda darte otro punto de vista. En esta fase de nuestra vida, es aún más importante complacer tus emociones y protegerte más de lo habitual. Si te sientes desestabilizado en la vida, espera y responde cuando te sientas menos frágil y asustada”.

Recuerda que en tiempos de dificultad, las personas tienden a centrarse más en sus necesidades y también a confundir los sentimientos, a veces amplificándolos. Espera a salir de este punto muerto obligatorio para comprender si realmente hay una nueva posibilidad para ambos. Usa este tiempo para ver cómo el ex se relaciona de manera diferente contigo e incluso si te intentan seducir, mantén un espacio para verificar si se siente impulsado por un sentimiento sincero.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Italia ‘