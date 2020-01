Todas necesitamos a alguien para desahogarnos y qué mejor que hacerlo con este bombón tan sexy como sensible, dispuesto a contestar desde su experiencia y con total sinceridad nuestras dudas sobre las relaciones y el amor. Envíale sin temor tus preguntas, él las espera y quiere responderte.

El especialista Cosmo por Pedro Prieto

¿Por qué los hombres pueden entrar y salir tan rápido de las relaciones?

@Ely

No es un “poder” solo de los hombres, pues las personas tienen menos paciencia para esperar que algo funcione. Las nuevas generaciones quieren todo rápido y al momento, y si ven que no funciona como esperan, lo cambian. Las redes sociales hacen mucho daño en esto, es fácil tener “pseudo pretendientes” por si el otro falla. Y digo “pseudo” porque están “enamoradas” de un perfil social, muy lejos de la realidad. Recuerdo una foto de dos abuelitos que juntan las piezas de un jarrón roto y sus nietos les preguntan: “¿Por qué mejor no compran uno nuevo?”, a lo que ellos responden: “En nuestros tiempos, cuando algo se rompía siempre lo arreglábamos”.

¿Cuál es la clave para encontrar el amor verdadero?

@Paola

Me encantan las preguntas fáciles . Vayamos por partes: el amor verdadero o correcto es lo que nos han vendido desde pequeños, desde las costumbres o pelis de Disney, pero la realidad es mucho más cruda y auténtica. En mi opinión no debemos ir buscando ese “amor verdadero”, tu media naranja o como quieras llamar- lo. Lo que debemos hacer es “ser esa persona correcta”, trabajar en nosotros mismos, siendo nuestra mejor versión. Créeme que si eres esa mujer realizada, las personas verdaderas llegarán a tu vida sin buscarlo. Prueba y verás cómo te va…

¿Qué hago si quiero una relación abierta pero mi novio ya se quiere casar?

@Michelle

Bueno, pregúntale si también se quiere casar con otras, para evitar sorpresas, ¡digo! Ya hablando en serio, creo que deben sentarse para exponer sus valores y lo que pretenden. Ambas opiniones son válidas y respetables. Pero lo que tienen que dejar claro es lo que busca cada uno con su vida y ver si son compatibles con su relación de pareja. Eso sí, por favor, nada de WhatsApp ni redes sociales para abordar esto, mejor todo en persona y mirándose frente a frente, porque lo esencial es invisible a los ojos (esta es otra frase que quería decir, esta vez es de El Principito).

Mi novio trabaja con su ex, ¿cómo manejo los celos?

@Lizeth

Los celos pueden ser una enfermedad mental y, ojo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tienes que confiar. Piensa que si está contigo y no con ella es por algo. Mientras su relación sea profesional, te toca creer en él y darte el valor que mereces. Si te pone el cuerno, quien pierde es él, no tú. Así que paz y relax, enfócate en ti y deja que lo demás fluya.

¿Es válido que una mujer solo quiera sexo casual?

@Analuisa

Hace algunos días un amigo me dijo algo que me pareció importante, dejándome pensativo: “Todo en la vida es sexo, menos el sexo, porque el sexo es poder”. Honestamente no sé si viene al caso pero deseaba escribir esta frase. Lo que sí quiero decir es que en esta vida todo es válido si eso no significa hacerle daño a otras personas. Mientras no se juegue con los sentimientos de alguien, yo lo veo total- mente normal. PD: Eso sí, siempre con gorrito porque si no ¡no hay fiesta!

MiembrosXCosmo

Para ustedes, ¿qué es ser un buen amante?

Lalo Santamarina

Aquel que sabe escuchar a la mujer y ponerse en los zapatos de ella, que la hace partícipe y la involucra, que le sabe dar un lugar en su vida y la festeja para reírse y divertirse juntos.

Negro Araiza

Simple: quien entiende que la mujer va primero en todo. ¡Siempre su satisfacción es lo principal!

Burro Van Rankin

Es quien sabe llegar con su compañera de la mano y a buen término.

Mau Mancera

Ser un buen amante consiste en saber escuchar y observar para descubrir qué le gusta a su mujer, cuándo y cómo le gusta. ¡Con eso

ya la hiciste!

Paul Stanley

Quien sepa leerla, complacerla y hacerla sentir de él.