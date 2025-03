¿Me puede atraer físicamente mi pareja pero no de manera sexual?

Seguramente te ha pasado que miras a tu pareja y pensar que es increíblemente atractiva, que te encanta su sonrisa o incluso la forma en que se mueve. Pero qué pasa si por más que te encante físicamente, simplemente no sientes un deseo sexual intenso. Si esto te ha pasado o si te preguntas si es normal, aquí te contamos las razones detrás de esta desconexión.

Aunque suelen ir de la mano, la atracción física y la atracción sexual no son lo mismo. La atracción física se enfoca más en la parte estética, pero sin que necesariamente despierte un deseo íntimo. La atracción sexual, en cambio, es el impulso de querer estar con esa persona de manera más íntima, y puede depender de la química, el contexto emocional o incluso tu estado de ánimo en determinado momento.

Existen muchos factores que pueden influir en esto, desde la conexión emocional a la salud mental. A nivel físico, el estrés, el cansancio o cambios hormonales como los que llegan con el uso de anticonceptivos o el ciclo menstrual pueden afectar la libido sin que eso signifique que algo esté mal con tu pareja.

En algunos casos, esta desconexión puede venir de diferencias en la forma en que cada persona experimenta el deseo. Tal vez tu pareja y tú tienen ritmos distintos en cuanto a la intimidad, o simplemente sientes más una atracción romántica que sexual, lo cual también es válido. Algunas personas pueden amar profundamente a su pareja sin experimentar un deseo intenso, y no hay nada de malo en ello.

Al final del día, no sentir deseo sexual hacia tu pareja aunque la encuentres físicamente atractiva no significa que la relación está condenada. Es una experiencia válida, con muchas causas posibles, y lo más importante es entender qué está pasando sin presionarte a sentir algo que en este momento no nace de manera natural.