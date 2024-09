Los únicos dos motivos por los que tu ex te pide ser amigos después de terminar

Aunque hay excepciones, generalmente ser amiga de tu ex no sale como esperabas y este es el motivo…

Es común que al terminar la relación una de las dos partes, generalmente la menos afectada por el truene, proponga la posibilidad de tener otro tipo de vínculo que no implique ningún compromiso, pero que les permita seguir en contacto a pesar de que la relación no funcionó.

Desafortunadamente para la gran mayoría de relaciones, esa no es la mejor idea según el experto en relaciones humanas, Alonso Hernández, ya que sólo existen dos motivos por los que tu ex te pediría ser amigos después de aceptar que su relación no funcionó.

Motivos por los que tu ex te pide ser amigos después de terminar la relación

Si tu pareja decide terminar la relación porque considera que ya no da para más, aún cuando te sientes agusto y esta decisión te toma por sorpresa e inmediatamente te pide considerar una amistad porque comparten el circulo social o laboral y prefiere llevar la fiesta en paz, es muy probable que se encuentren en alguno de estos dos escenarios:

Es un premio de consolación

Tu ex sabe que tiene el control de tus emociones porque fue él quien decidió terminar y sabe que esto te dolió, sin embargo, decide calmar su culpa ofreciéndote un lazo sentimental que no exige absolutamente nada y del cual puede seguir obteniendo recompensas de tu parte.

Sabe que si aceptas, es un indicador indirecto de que aún después de terminar sigues a su disposición.

Eres su velita encendida Pexels

Eres su velita encendida

Tu ex desea tener los beneficios de tenerte cerca sin asumir responsabilidades, por ello decide mantenerse en su vida pues si no funciona con otras personas sabe que puede correr hacia ti y será recibido con los brazos abiertos.

Debes saber que pueden pasar muchos años antes de que te des cuenta que él nunca te dará el lugar que te mereces porque no le importa cómo te sientes tú, en realidad todo esto se trata de él y de su nula capacidad para enfrentar sus decisiones en soledad.

Lo mejor que puedes hacer antes de responder a su petición de amistad es preguntarte si realmente quieres y puedes ser su amiga.

Sea cual sea tu decisión recuerda