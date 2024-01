Los increíbles beneficios de la masturbación en pareja

La masturbación en pareja tiene grandes beneficios, ya que no sólo ampliará la comunicación y la confianza entre ustedes, además le inyectará emoción al asunto…

Es común que después de cierto tiempo la rutina y la monotonía se adueñe de nuestras relaciones de pareja, sin embargo, ambos deben poner de su parte para recuperar la llama del amor y la pasión, una alternativa que les ayudará a recuperar el deseo es la masturbación en pareja.

Además de ser una práctica segura, la masturbación en pareja permite ejercitar áreas de la relación que podrían estar quebradas como la comunicación y la confianza, ya que ambos deben aplicar la escucha activa para saber qué sí y qué no prende a tu pareja durante la sesión.

Lo primero que deben hacer es desprenderse de esos viejos tabúes y prejuicios que sugieren que cuando una persona recurre a la masturbación es porque se siente insatisfecha de la actividad sexual con su pareja, en realidad, la masturbación es un acto de autoconocimiento que ayuda a enriquecer nuestras relaciones sexoafectivas.

Recomendaciones previas a la masturbación en pareja

La masturbación es la estimulación de los genitales a través de las manos, o algunas otras partes del cuerpo como los senos y los pies. Por ese motivo, debes tener en cuenta los siguientes puntos para disfrutar más y mejor de la masturbación en pareja.

Higiene

En esta práctica sexual está totalmente involucradas las manos y otras partes del cuerpo, por lo que te recomendamos tener cuidado con la higiene ya que las manos transportan millones de bacterias y otros agentes que podrían provocar infecciones.

Recomendaciones previas a la masturbación en pareja Getty images

Conoce tus propios límites

El autoconocimiento es imprescindible durante la masturbación en pareja, ya que sólo de ese modo podrás informarle a tu compañero o compañera las cosas que sí te permites y las que no, así como las zonas que te gusta estimular y la velocidad e intensidad con la que te gustan.

Antes de poner en práctica la masturbación en pareja, es ideal haber experimentado la masturbación a solas.

Comunicación en todo momento

Para disfrutar más y mejor de la masturbación en pareja será imprescindible la comunicación. Conocer los propios límites no sirve de mucho si tu pareja no los conoce, lo cual podría derivar en una situación incómoda si no establecen acuerdos y cuidados de ambas partes. Sinceramente, la masturbación en pareja suele ser una práctica sumamente excitante, pero no debes perder la cabeza, cuando tu pareja te indique que algo no le está gustando debes detenerte inmediatamente.

Comunicación en todo momento Getty images

Uso de lubricante

Para las mujeres esto puede no representar un problema, ya que lubrican de forma natural cuando se encuentran excitadas, sin embargo, si hay otras zonas involucradas como el ano sí será necesario que utilicen lubricantes a base de agua para evitar infecciones.

Sex toys: los mejores aliados

Los juguetes sexuales suelen ser los mejores aliados de la masturbación a solas y en pareja, estos pueden ser opcionales, aunque siempre es divertido cuando aparecen en escena. Sin duda, lo más importante es la química entre los dos participantes y llevarse las cosas con calma, recuerda que no se trata de sólo penetrar y ya, sino de lograr el máximo erotismo durante la sesión sin la urgencia de llegar a tercera base de inmediato.

Si deciden utilizar juguetes sexuales, te sugerimos extremar la higiene y utilizar condones para evitar la trasmisión de infecciones, recuerda que el sexo siempre deber seguro y consensuado.