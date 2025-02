¿Los hombres no circuncidados tienen menor sensibilidad en su miembro?

La circuncisión es un tema que siempre genera muchas preguntas, especialmente cuando se habla de sensibilidad y placer sexual. Se ha dicho muchas veces que los hombres no circuncidados podrían experimentar más placer porque conservan el prepucio, el cual está lleno de terminaciones nerviosas. Pero la realidad es que científicamente hablando, aún no hay una respuesta definitiva, y aquí te explicamos por qué.

Cuando un hombre es circuncidado, se les quita el prepucio, lo que deja el glande más expuesto. Como esta piel tiene muchas terminaciones nerviosas, la teoría más popular es que la circuncisión podría reducir la sensibilidad. Sin embargo, los estudios han mostrado resultados mixtos.

En el British Journal of Urology International, dicen que hay una ligera disminución en la sensibilidad en ciertas áreas del pene, pero esto no significa necesariamente que el placer sexual se vea afectado. Otros estudios, como uno de The Journal of Urology, encontraron que la diferencia en sensibilidad entre circuncidados y no circuncidados no es lo suficiente como para tener un impacto en la satisfacción sexual.

Lo más interesante de todo y que de cierta manera desempata las teorías, es que la percepción del placer es subjetiva y va mucho más allá de la sensibilidad del pene. Un estudio de la American Urological Association mostró que tanto hombres circuncidados como no circuncidados reportaron niveles similares de satisfacción sexual. Esto indica que la experiencia en la cama depende de muchos más factores, como la estimulación, la conexión con la pareja y la salud en general.

Ahora bien, regresando a la duda original, no hay evidencia suficiente que confirme que los hombres no circuncidados sientan menor placer que los circuncidados. Lo que sí está claro es que el placer sexual es una combinación de factores físicos y emocionales.