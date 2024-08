La Dra. Laura Salazar y las 10 preguntas sobre sexualidad que nadie te había respondido

Con su autenticidad, sencillez y naturalidad, Laura Salazar se ha convertido en un referente de la comunidad LGBT, pero no solo eso, sino que también destaca por ser enfermera y médica. Actualmente está haciendo la maestría en Sexología Clínica y la especialidad en Sexología Educativa, por lo que también ha ganado reconocimiento en las redes sociales al compartir contenido educativo sobre sexualidad.

Lo que definió a la Dra. Laura Salazar actual —porque hay un antes y un después que marcaron su vida—fue la aceptación que tuvo de su sexualidad: “Yo soy una mujer lesbiana, entonces antes de permitirme explorar mi sexualidad pues realmente era una médica más que no exploraba la sexualidad, que no hablaba de este tema con sus pacientes, que no indagaba y que le daba miedo preguntar cosas íntimas”, me cuenta.

Esta parte de la sexualidad también fue un parteaguas para Salazar, por eso desde que era pequeña siempre se sintió interesada en el tema, solo que con muchas limitantes ya que creció en una familia muy conservadora. La doctora me comenta que antes de asumir su sexualidad, tenía el pelo súper largo y siempre intentaba ser muy femenina: “Desde chiquita fui masculina, sólo que esa parte se me suprimió, mi familia y la sociedad me dieron a entender que eso no estaba bien, entonces pretendía ser femenina y salía mucho con los hombres. Yo no sabía que era lesbiana, yo de eso me di cuenta hasta los 23 años, entonces antes de eso yo tenía esta preocupación constante de casarme. Antes de descubrir que era lesbiana, mi objetivo era encontrar un esposo, no me visualizaba yo sola en el mundo, siempre era de la mano de un hombre”.

El después...

Cuando finalmente se enamoró de una mujer, Laura estaba negada a ser lesbiana e incluso comenta que era muy homofóbica: “Tuve un momento depresivo donde prefería no existir a ser lesbiana, por eso siento que una vez que me acepté y que vi lo importante que es la visibilidad de las mujeres, tanto masculinas como lesbianas, supe que tenía que mostrarme al mundo”. Esta fue una de las razones por las cuales la experta en sexología comenzó a subir contenido en redes sociales, pues sintió la necesidad de hablar de su experiencia porque no quería que lo que ella vivó le sucediera a otras mujeres: “Aceptar mi identidad me hizo aceptar mi esencia, la cual actualmente es muy diferente a la que tenía cuando era heterosexual”.

Sobre el proceso de naturalizar su sexualidad y hablar públicamente al respecto, la doctora menciona que fue una transición muy orgánica; se cortó el pelo y comenzó a explorar su masculinidad sin tanto miedo. Fue cuando se probó la ropa masculina de otra mujer que decidió darle la bienvenida a este nuevo estilo que hoy en día la caracteriza: “Cuando usé la ropa masculina fue cuando me quité el peso de encima y dije ‘wow, sí puedo ser yo’. Naturalmente cuando en las redes me presenté así, con esta expresión de género, me empezaron a preguntar sobre el lesbianismo y yo no me atreví a hablar sobre ello al principio, pero justo pensé en esta parte de darle visibilidad a todas las posibilidades que tienes al ser mujer. Lo que busco con mi contenido es que la gente se sienta con la libertad de ser quien es”.

La Dra. Laura Salazar y las 10 preguntas sobre sexualidad que nadie te había respondido

¿Por qué la mayoría de las veces me da cistitis después de tener sexo y qué puedo hacer para evitarlo?

L: La cistitis es una molestia constante en las personas con vulva y ocurre en el 60% de las mujeres. Al ser muy pequeño el canal de la uretra y al estar el ano, la vagina y el meato urinario tan juntos, es muy fácil que las bacterias se arrastren, sobre todo en una relación sexual. Pero no solo eso, cuando estamos en un periodo de excitación, la sangre se va hacia la vulva y eso es muy importante porque allí los vasos sanguíneos se hacen gorditos, ocurre la relajación de los músculos y posteriormente llega el orgasmo, pero aquí lo relevante es que si no hay excitación, no llega suficiente sangre a la vulva, entonces a la hora de la penetración es más probable que te ocurra una infección por el mini trauma, porque siempre hay unas pequeñas heridas que se pueden generar por la fricción, y si no tienes lubricación es mucho más probable que esto ocurra. La falta de deseo sexual es un factor de riesgo para que desarrolles una infección.

Me considero heterosexual pero me siento atraída por una mujer en específico, ¿quiere decir que soy bisexual?

L: La experiencia humana va antes que la etiqueta. Aquí algo muy importante es que la etiqueta no te impida sentir las emociones que estás teniendo, que no te reprimas, que no digas ‘yo soy heterosexual y por lo tanto no puedo estar con una mujer’. Eso es falso, no no hay reglas; si tú te identificas como una mujer heterosexual pero te gusta una mujer y te sigues identificando como una mujer heterosexual, está bien, no tienes por qué cambiar la etiqueta con la que te sientes identificada. Ya posteriormente si es una constante y te das cuenta de que te gustan tanto hombres como mujeres, entoces te puedes definir como bisexual si te sientes cómoda con la etiqueta. Una etiqueta no debe bloquear la experiencia que estás sintiendo.

¿Es normal no gustarte el sexo? Los preliminares sí, pero el sexo llega a aburrirme.

L: La pregunta está redactada de forma muy interesante porque penetración no es igual a sexo, así que los juegos preliminares ya forman parte de una relación sexual. Aquí más bien lo que ocurre probablemente es que la penetración no es el hit de las personas con vulva porque el clítoris es el único órgano que tenemos especializado en el placer y se nos olvida esta parte, sobre todo si tenemos un compañero con pene. Practicando únicamente la penetración estamos limitando el 99% del placer, porque el limitar todo nuestro erotismo en los órganos sexuales es detener el resto del placer. Que estés con una persona con pene que está acostumbrada a penetrar no significa que esa tiene que ser tu práctica sexual, tú debes hacerte cargo de tu placer. De hecho una herramienta que se usa en la sexología para revivir la llama de la pasión es no tener penetración.

Si durante una relación sexual me cuesta trabajo llegar al orgasmo, ¿es posible que sufra anorgasmia?

L: Si nunca en la vida tuviste un orgasmo, hablamos de una anorgasmia primaria, pero si sí has tenido orgasmos a lo largo de tu vida, hablamos de un anorgasmia secundaria. Puedes no tener orgasmos únicamente cuando estás con tu pareja pero sí durante la masturbación o viceversa, pero más allá de eso hay que recordar qué es el orgasmo: es una relajación cerebral masiva y una liberación de tensión neuromuscular, por lo tanto para llegar al orgasmo deben ocurrir tres cosas fundamentales:

1. El deseo de tener una relación sexual.

2. Tener un estímulo sexual.

3. La relajación cerebral.

Tengo VPH y me practicaron la crioterapia, ¿ya no debo preocuparme porque el virus se convierta en cáncer?

L: El tema del VPH es muy importante, porque así como las infecciones urinarias, el 80% de la población tiene o tendrá virus del papiloma humano. Es casi inevitable que te contagies de VPH en una relación sexual porque no se contagia únicamente con la penetración, sino con el simple contacto, por eso es justo la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Algo muy importante aquí es que hay más de 200 tipos de VPH, los cuales se clasifican en alto riesgo y bajo riesgo. Sólo son 14 los que son de alto riesgo, entonces una vez que tenemos VPH lo más probable, en el 90% de los casos, es que tu cuerpo lo elimine por sí solo a los dos años. Para saber de qué tipo es tu VPH, hay que hacer una prueba de PCR o la evaluación del papanicolaou.

¿Es antihigiénico tener relaciones sexuales cuando estoy en mis días?

L: El asco es inculcado; la menstruación es sucia desde que estamos chiquitas, pero no es sucia per se, todo esto es parte de la socialización que tenemos, por la religión, por la idea de que somos impuras e infértiles en estas épocas, entonces eso tiene mucha estigma. Pero no hay nada sucio ni nada poco saludable de tener relaciones sexuales con la menstruación, de hecho es una manera muy efectiva de relajar los músculos pélvicos para disminuir los cólicos y es el mejor lubricante que existe. Incluso si tienes relaciones sexuales penetrativas dolorosas, puedes intentar tenerlas con la menstruación, porque los músculos se pueden relajar más y hay una mayor dilatación donde hay lubricación natural. No hay risgos a menos que tengas una infección, pero eso es con o sin menstruación.

¿Por qué no lubrico cuando tengo sexo con mi pareja?

L: La lubricación está muy ligada con las hormonas sexuales, y digo esto porque una de las razones más frecuentes por la que no lubricamos, aparte de la menopausia, es el cambio en el ciclo menstrual. Cuando estamos cerca de nuestra menstruación y también días después de haber menstruado, lubricamos menos porque hay menos estrógenos. También algo muy importante aquí es el estrés, cuando estás estresada el cortisol inhibe las hormonas sexuales, entre ellas el estrógeno. Hay otros factores externos, como el uso de medicamentos, que pueden hacer que no lubriques. Algo súper importante para que haya lubricación es tener una buena hidratación, y no me refiero solo a tomar agüita, que es muy importante, sino también a evitar el alcohol —porque deshidrata las células — y a fumar —porque hace que los vasos sanguíneos se hagan delgaditos y más frágiles, por lo que llega menos agua y por lo tanto hay menos capacidad de generar lubricación—.

¿Qué pasa si me tomo más de tres veces al año la pastilla del día siguiente?

L: Va a generar alteraciones hormonales definitivamente, sangrados intermitentes, dolores de cabeza, malestar estomacal e irregularidades en el ciclo menstrual. Pero aquí está lo importante: usar una píldora de emergencia constantemente implica que no estás usando un método anticonceptivo. Este tipo de pastillas no son métodos anticonceptivos, son justo píldoras de emergencia para estos casos en donde no pudiste usar este algún tipo de protección. Por otro lado, aumentar la dosis recomendada no va a ser que sea más efectiva, solo va a aumentar los efectos adversos, entre ellos el vómito, lo que va a reducir la efectividad de la pastilla. Tampoco hay que combinar píldoras; algunas tienen ciertas sustancias que otras no, por lo que se anula el efecto. También hay que seguirse protegiendo inmediatamente porque la fertilidad regresa muy rápido con la pastilla del día siguiente, no funcionan como las pastillas anticonceptivas que tienen efecto prolongado. Al dia siguiente te puedes volver a embarazar.

¿Cómo se pueden evitar las flatulencias vaginales?

L: Cuando estamos excitadas lo que ocurre una dilatación vaginal. La vagina siempre está colapsada menos cuando estamos muy excitadas, es entonces cuando se hace una cavidad que hace más probable que entre aire, por lo que es totalmente normal si ocurre un pedito vaginal. ¿Qué hacer en ese caso? Solo hay que reírse de él y seguir con lo nuestro. De las posiciones que hacen más frecuente que se introduzca el aire a la vagina es la del perrito, en las que se introduce y se saca mucho el pene o en las que se cambia mucho de postura. También si el pene es delgado, es más factible que se pueda introducir el aire. Con cualquier vía de escape que tengas para hacer esta conexión del exterior con el interior va a ser mucho más probable que se produzca una flatulencia vaginal.

¿Qué recomendaciones debo seguir para evitar tener accidentes durante el sexo anal?

Las duchas anales tienen como objetivo eliminar la materia fecal que tengas en el recto para que cuando haya penetración puedas evitar un “accidente”. Para llevarlas a cabo, deberás utilizar una lavativa (la bombilla el que tiene forma de foquito) y succionar agua purificada y fresca. Antes de insertarla en el recto, puedes utilizar lubricante para facilitar la tarea y estimular la zona. Posteriormente, deberás introducir la boquilla, aplastar para sacar el agua e intentar retenerlo unos segundos. Repite la acción hasta que el agua salga limpia (no va a salir totalmente limpia, pero ya no va a salir materia fecal). Esta es una forma de asegurar —a menos que tengas problemas gastrointestinales— que no vas a tener un accidente en una relación sexual.

Es muy importante no realizar más de una ducha anal por semana, porque cada vez que las hacemos, la zona se inflama y los vasos sanguíneos se dilatan, así que

si nos excedemos nos hacemos muy susceptibles a las infecciones porque la función del es absorber

El ano está hecho para expulsar, así que se trata de aceptar que pueden pasar estos accidentes, pero para disminuir la probabilidad de que salga la popó en el acto sexual, hay varias cosas que tomar en cuenta. El ano tiene dos esfínteres, uno que sí controlamos, que es voluntario, y otro que está más al fondo que no controlamos, y eso es para evitar fugas. En el sexo anal siempre tiene que haber una preparación previa de dilatación, la cual se hace estimulando primero con el dedo o dándole lengüetazos justo antes de introducir algo grande. El ano no lubrica naturalmente, entonces siempre se debe usar lubricante, y sobre este producto es importante utilizar lubricantes de silicona o de agua, no es recomendable usarlos a base de aceite porque se rompe el condón. También es muy importante que una vez que introducimos algo en el ano, ya no se introduzca en la boca en la vagina con el objetivo de evitar infecciones.