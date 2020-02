Guía para subir la temperatura en San Valentín

Típico, llega el 14 de febrero y no sabes cómo celebrar, el plan es prácticamente el mismo: cenar y -por supuesto- una noche de pasión digna de recordar (por lo menos esa es la intención). ¿Entonces cómo conseguir o asegurar un San Valentín más picante? Te voy a compartir unos trucos que no me han fallado, es más, me han consagrado en el arte de calentar motores (y no solo en este día).

Sígueme en Instagram: @MsDafneRuiz

Lo crucial es ser creativa, original y espontánea. No todo tiene que estar planeado y lo que sí, pues con ganas y con tu sello personal. Sé que ya no te dará tiempo (my bad!), así que el próximo año se me ocurre hacer un “calendario de adviento” en el que, por más cursi que parezca la idea, puede ser divertida y hot con regalos que vayan desde panties, fotos, frases, adivinanzas, hasta actividades o retos, tú decides. Ve poco a poco para motivarlo sobre qué le tocará al día siguiente.

Mándale un regalo al trabajo. Mientras él te llena de flores o chocolates, tú le demostrarás que dominas el juego de la seducción. En una cajita le pueden llegar tus bragas, algún accesorio o dispositivo con una nota tipo “Jugaremos esta noche”. Coloca un poco de tu perfume para que te sienta aún más cerca. Él jamás pensó que recibiría ese tipo de paquete, que después de abrirlo no podrá levantarse de su silla o salir de su oficina por la erección que le provocaste.

Si no quieres pecar de básica, olvídate de comprar lencería o ropa interior. Querida Chica Cosmo, eso ya es el pan de cada día. En caso de que quieras estrenar, escoge modelos tres veces más atrevidos (de látex o cuero, por ejemplo). Yo te recomiendo que optes por el factor sorpresa en otras presentaciones, sin que tenga que llegar la noche. Ya sea un mensaje de texto diferente a los que acostumbras, un baile sexy (trilladísimo a mi parecer, pero siempre funciona) o un blowjob cuando menos se lo espere, solo recuerda que, como bien dijo nuestra pastora Samantha Jones (SATC), nunca te pongas wasabi en sitios donde nadie debería tener wasabi.

Mandar fotos está cool, pero siempre se puede hacer mejor. O sea, un video. No necesitas enseñar tanto para que cumpla con el objetivo. Yo he grabado unos en t-shirt y underwear, pongo una canción que me motive a bailar por 30 segundos. No tienes que enviarlo completo; selecciona un fragmento (en el que aparezcas perrísima) y hazlo GIF. Se volverá loquito al verte on repeat. Vaya, la experiencia me confirma que lo disfrutará en dos o tres ocasiones. No a fuerza tienes que bailar, eh. Cada una sabe lo que mejor hace, así que apuesta por tu gracia o especialidad. ¿Quieres algo fácil y efectivo? Preséntale a tu vibrador/ succionador.

Independientemente de qué truco hayas decidido, es importante señalar que no tienes que ser descarada o superdirecta. No le restes poder y encanto a la dinámica. Además, seguro que apreciará que le ayudes a trabajar su imaginación. Déjalo con ganas de más, mucho más. Así se emocionará y cual niño chiquito se preguntará qué le espera al llegar o al verte. Tu táctica provocativa/sugerente puede continuar de manera presencial con una blusa que le diga que no llevas bra. ¡Ni siquiera tienes que megaproducirte! Una tank top hace magia. Recuerda que el diablo está en los detalles… y a ti, guapa, él te pide consejos. 😉 Tu galán no podrá esperar más y el sexo será a-rre-ba-ta-dor.

COSMO RECOMIENDA: