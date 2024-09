Estos son los dos factores psicológicos que harán que tu ex regrese inevitablemente

Terminaste con tu ex, pero después de un tiempo te busca y quiere volver a intentarlo, si esta situación te suena familiar sigue leyendo, la psicología te explica el motivo…

Es muy común que cuando terminas una relación que fue muy importante para ti, pero la situación ya era insostenible, trabajaste duro para superarlo y lograste darle la vuelta a la página, tu ex reaparece y quiere que lo vuelvan a intentar.

Ahora te ve diosa empoderada, llena de vida, cumpliendo tus metas y viviendo la plenitud que perdiste cuando estabas junto a él. Esto no es una simple casualidad, ni es una señal del destino, en realidad, él sabe perfectamente lo que está pasando y es que tú recuperaste ese brillo que tanto le atrae, pero debes tener cuidado si decides aceptar su regreso, ya que si él no trabajó en sí mismo como lo hiciste tú este tiempo que estuvieron alejados, es muy probable que el motivo por el cual se separaron inicialmente se repita una y otra vez hasta que tú lo permitas.

Recuerda que eres una mujer valiosa que merece lo mejor, date la oportunidad de crecer y no volver a cometer los mismos errores. Hoy en Cosmopolitan tenemos para ti los dos factores psicológicos que harán que tu ex regrese cuantas veces se lo permitas.

Estos son los factores psicológicos que hacen que tu ex regrese

De acuerdo con Penélope Parker, la autora del libro ‘Los hombres (a veces por desgracia) siempre vuelven’ existen dos factores psicológicos al terminar la relación que posteriormente los hombres interpretan como una posibilidad y una señal de que eres la indicada, sin embargo, algunos se dan cuenta demasiado tarde y como sea, vuelven a ti.

El primer factor es que, al terminar la relación, permitiste que ese hombre se retirara sin dramas y sin reproches, lo que muchos llamamos ‘cerrar la puerta en paz’. Regularmente las rupturas amorosas están acompañadas de grandes desencuentros y peleas que terminan por desgastar lo poco que podría rescatarse en algún momento más adelante, durante estas crisis donde el termino es inminente suele haber reclamos, ofensas, desquites y mucho dolor en ambas partes, si tú eres la excepción a la regla en la vida de ese hombre y le permites que se retire en paz, esto será la primera señal que él observará en ti.

Ojo, esto no quiere decir que te mantengas sumisa esperándolo, simplemente se trata de que tú conserves tu paz y no le permitas hacerte estallar, recuerda que siempre eres la prioridad.

Recuerda cerrar la puerta con amor al terminar la relación

El segundo factor que tu ex tomará en cuenta para regresar a ti es que tú le des carpetazo al asunto y continúes con tu vida siempre enfocada en tu bienestar, sinceramente, cuando continúas con tu vida sin voltear atrás ellos se llenan de dudas sobre el amor que le ofreciste durante el tiempo que estuvieron juntos. Para demostrarse a sí mismos que fue real, inequívocamente regresará a ti.

Sin embargo, estos dos factores no tienen límite de tiempo, tu ex puede regresar un mes después de terminar o varios años más tarde incluso después de haber vivido otra relación. Una condición fundamental es llevar a cabo el contacto cero y no estar esperando a que él regrese, debes continuar con tu vida, tus planes y tus proyectos sin él.